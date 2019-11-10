شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قرار «القومي للأجور» مجدي حسن يتقدم باستقالته من منصبه بإتحاد عمال مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، ورئيس سكرتارية علاقات العمل والأجور بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي حسن على عن تقديم إستقالته المسببة من «سكرتارية الأجور»إلى جبالي المراغي، عتراضا على قرار عدم ترشيحه ضمن ممثلي إتحاد العمال في المجلس القومي للأجور، والذي عقد أول اجتماع له منذ 6 سنوات نهاية الأسبوع الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رغم مسؤوليته عن سكرتارية الأجور في «الإتحاد».

وقال مجدي حسن أن سبب إعتراضه هو عدم إختياره كمتخصص ومسؤول عن هذا الملف في «الإتحاد» ،وقدم من خلاله أنشطة عديدة ، وكانت الاستقالة المسببة، بتاريخ أمس 9-11-2019 تحت عنوان :«استقالة مسببة من رئاسة سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام للنقابات عمال مصر.

عناية السيد النائب المحترم جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للنقابات عمال مصر وجاء فيها: »نتقدم لسيادتكم ولجميع زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموقر بخالص التهاني القلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله على سيادتكم ولكل الزملاء بالخير والصحة والسعادة وان يسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة. وإذ نود الإحاطة لسيادتكم بتقديم استقالة مسببة من رئاسة سكرتارية علاقات العمل والأجور للأسباب وحيثيات نتناولها في الفقرات التالية.

1. شرفت باختياري وتكليفي من مجلس إدارة الاتحاد الموقر برئاسة سكرتارية علاقات العمل والأجور في أول جلسة عقدت لمجلس الإدارة بعد الانتخابات العمالية يونيه 2018.

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2. احمد الله عز وجل بأنني لم ابخل بجهد وفكر لصالح الدولة والعمال وكنت حريص كل الحرص على توصيل رسالة زملائنا العمال في جميع مواقع العمل مع زملائي المحترمين أعضاء سكرتارية علاقات العمل والأجور رغم عدم حضور الكثير من ممثلي النقابات العامة وكنت دائما أتقدم لسيادتكم بتقرير عن كافة المشاكل والمعوقات التي تقابلهم في علاقات عملهم أو أجورهم.

3. تقدمت لسيادتكم رسميا في شهر أغسطس 2018 بدراسة حول معالجة الحد الأدنى للأجور مدعمة برؤية بعض المتخصصين في الدراسات الاقتصادية وكذلك رؤيتنا في كيفية احتساب الأجر بقيمة السلة الغذائية التي يحتاجها الفرد والأسرة حسب عددها، وقد نالت استحسان الكثيرون رغم الاختلاف وهجوم البعض ضدي حول القيمة المالية التي تقدمنا بها رغم أنها كانت فكرة ايجابية تم الترحيب بها بعد نشرها في معظم وسائل الإعلام.

4. تكللت الفرحة كل عمال مصر عندما أعلن السيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 31 /3/2019 انه يقدر أبنائه العاملين وأشاد فخامته بصبر المصريين على إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تسببت تلك الإجراءات في زيادة معاناة كثير من المصريين في سبيل الوفاء بمتطلبات الحياة.

5. فوجئت يوم الجمعة الماضي الموافق 8/11/2019 عبر وسائل الإعلام بالاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بترشيح من قيادة الاتحاد دون وجود رئيس سكرتارية علاقات العمل والأجور ضمن هولاء رغم انه هو المختص بهذا الملف .

وأنهى الإستقالة قائلا: «وبناء عليه فإنني اعتز بنفسي وكرامتي وارفض هذا الأسلوب المهين والمستمر، وأقدم استقالتي هذه، وسوف أتقدم خلال مجلس إدارة الإتحاد القادمة باعتراضي الشديد على هذا الأسلوب والاختيارات التي تتم دون احترام التخصصات ..وتفضلوا منا فائق الاحترام والتقدير

رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام ورئيس سكرتارية علاقات العمل والأجور..تحريرا في 9-11-2019 «.