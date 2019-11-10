شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمدينة سوهاج بعد انقطاع المياه 12 ساعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج عن انتهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمدينة سوهاج، والذى حدث به انفجار مساء أمس بمنطقة ميدان الثقافة أكبر ميادين المدينة، وذلك بعد انقطاع المياه عن منطقة غرب مدينة سوهاج لمدة 12 ساعة.

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وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بحسب بيان للشركة، اليوم، إن الشركة كانت قد بدأت على الفور في إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بقطر ١٦ بوصة، والذى تعرض للكسر أثناء أعمال تنفيذ كوبري الثقافة- العروبة، لافتًا إلى أنه تم إغلاق المياه عن مناطق الثقافة، والتحرير، وشارع أسيوط وسوهاج، وجرت أعمال الإصلاح لضخ المياه للمواطنين، حيث تمت إعادة تشغيل الخط صباح اليوم.

وأشار «بدري» إلى قيام الشركة عقب انكسار الخط بالدفع بسيارات شفط المياه إلى منطقة الكسر بميدان الثقافة لشفط المياه التي أغرقت الميدان والمناطق المحيطة به، وعمل كردون حول عملية الكسر لتنفيذ أعمال الإصلاح، منوها بأنه كانت هناك غرفة عمليات مشكلة من اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأحمد شاكر رئيس حى شرق المدينة، ونائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من مسئولى الشركة لمتابعة إصلاح الخط.

كان خط المياه قد انفجر مساء أمس وتسبب كسر الخط في غرق ميدان الثقافة بالكامل ووصول المياه وتراكمها بالشوارع المحيطة حتى وصل ارتفاعها إلى 10 سنتيمترات، وأغرقت مداخل المنازل والعمارات ونفق مرور السيارات بمنطقة العروبة، وذلك بسبب تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من كوبرى الثقافة - العروبة بتكلفة 300 مليون جنيه، واستغرقت أعمال إصلاح الخط وإعادة تشغيله 12 ساعة.