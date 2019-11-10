«مصر للطيران» تعلن انضمام الطائرة الخامسة إلى أسطولها من طراز «إيرباص»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، انضمام الطائرة الخامسة الجديدة من طراز الإيرباص A220-300 لأسطول الشركة. وذكرت الشركة- في بيان اليوم الأحد- أن الطائرة الخامسة من ضمن إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز متعاقد عليها وسيتم تسلمها تباعًا.

وأكدت «مصر للطيران» أن الأسطول الجديد يعد تطورا كبيرا في الطرازات الموجودة في الشركة، التي تطور أداؤها بصورة كبيرة وتقدم خدمات متميزة لعملائها.

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