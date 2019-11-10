مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين سقطوا في بالوعة صرف صحي بالمنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخران، نتيجة سقوطهم في بالوعة صرف صحي، بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين، نتيجة سقوطهم في بالوعة صرف صحي أثناء تسليكها بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى تلا العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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