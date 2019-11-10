شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون جنيه إجمالي الاعتمادات المخصصة لخطة صيانة الطرق الداخلية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لصيانة ورفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لهذا العام المالى 2019/ 2020، قد بلغت 38 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من الطرق بمختلف المراكز والمدن والقرى، لافتًا إلى أنه تم اليوم، الأحد، الموافق 10 نوفمبر، العمل بكل من طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة القصاصين الجديدة بطول 3و1 كيلومترات، وطريق قريتى التقدم والأبطال بمركز القنطرة شرق، وطريق طابية عرابى بمركز ومدينة التل الكبير، واستكمال طريق الخفاجات – سرابيوم، وذلك بتكلفة مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيه.

عملية الصيانة