شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس عباس- في البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «يطيب لنا بمناسبة حلول ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيًا ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة، ولشعبكم الشقيق، بأحر التهاني والتبريكات، داعين الله أن تعود هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب أمتنا كافة بالخير واليُمن والبركات، وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

كما بعث رئيس دولة فلسطين برقية مماثلة إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.