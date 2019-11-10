شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تستطلع آراء المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة بجميع مدن وقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تنظم فرق عمل لاستطلاع رأي المواطنين بجميع مراكز ‏وقرى المحافظة، وذلك للوصول إلى أعلى جودة في الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأضاف اللواء مهندس محمد بدري محمد: ‏ يتم تنفيذ استطلاعات الرأي شهرياً وتجرى المقابلات بالأماكن العامة ومنازل ‏المواطنين، وتستهدف فرق استطلاع الرأي التعرف على أراء 150 عميلا شهرياً بإجمالي 1800 عميل سنوياً، ‏ بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركا شهرياً بإجمالي 600 ‏مشترك سنوياً، ليصبح إجمالي الاستطلاعات التي تجريها الشركة سنويا 2400 استطلاع.‏

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تنظم فرق عمل لاستطلاع رأي المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة بجميع مدن و قرى المحافظة



وأوضح رئيس شركة المياه أن استطلاعات الرأي تبحث جودة مياه الشرب والمشكلات ‏الخاصة بالصرف الصحي، ومدى الالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء ‏عن الخدمات المقدمة، كما يتم خلال الاستطلاع تحليل عينات المياه للتأكد من مطابقة مياه ‏الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه، وكذا توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه ‏وأهمية الحفاظ عليها.