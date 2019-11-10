شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تنظم قافلة طبية لدير سمعان الخراز لعلاج مشكلات الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر قافلة طبية لدير سمعان الخراز بالمقطم، عالجت خلالها جميع أنواع المشكلات الصحية الخاصة بالأسنان التي يعاني منها زوار الدير وأهالي منطقة جامعي القمامة بالمقطم والزرايب ومنشأة ناصر.

من جهته، أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة تقدم خدماتها المختلفة ومنها الطبية للمجتمع في مصر، إيمانًا منها بأهمية هذا الدور، وما يمثله ذلك من أهمية في مسيرة تقدم الأمم، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم بمثل هذه الأعمال منذ افتتاحها بسبب الدعم الدائم من مجلس الأمناء، برئاسة محمد فريد خميس، لهذه الأنشطة المختلفة، التي تنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة.

وقال الدكتور طارق عباس، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر: «القافلة الطبية للجامعة البريطانية انتقلت لدير القديس سمعان الخراز، وخدمت أكثر من 200 مريض من زوار الدير وأهالي المنطقة، في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى حملة توعية أقامها قسم طب أسنان الأطفال»، لافتًا إلى أن القافلة تم تجهيزها بالتعاون مع «EADS-BUE» لتوفير حملة التوعية الخاصة بمشكلات الأسنان وكيفية الوقاية والعلاج منها.