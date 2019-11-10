شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات كنائس البحر الأحمر يوزعون حلوى المولد النبوي على مرضى الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والأنبا يؤانس، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف بتوزيع حلوى المولد على المرضى بمستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات، في إطار مبادرة «أعيادنا واحدة»، تأكيدًا على روح المحبة والتسامح بين عنصري الأمة المصرية.

وقال الأنبا «يؤانس» إن الاحتفال يواكب ذكرى عطرة هي مولد الرسول محمد، مشيرًا إلى سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصري، مقدمًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة المولد النبوي.

وأكد الأنبا إيلاريون أن الكنيسة تستقبل في الأعياد المسيحية جميع الإخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهاني للمسيحيين.

الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر و الأنبا يؤانس وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزعون حلوي المولد علي مرضي المستشفيات بالغردقة

الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر و الأنبا يؤانس وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزعون حلوي المولد علي مرضي المستشفيات بالغردقة

الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر و الأنبا يؤانس وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزعون حلوي المولد علي مرضي المستشفيات بالغردقة

الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر و الأنبا يؤانس وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزعون حلوي المولد علي مرضي المستشفيات بالغردقة

الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر و الأنبا يؤانس وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزعون حلوي المولد علي مرضي المستشفيات بالغردقة