شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نوفمبر منتدى التأهيل المهني للطلاب بصيدلة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الصيدلة جامعة الزقازيق منتدي التأهيل المهني «Pharmacy Career Dimensions»، لطلاب الكلية في الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة حامد شاكر عميد الكلية، بالتعاون مع نقابة صيادلة الشرقية بقاعة المنتديات بالجامعة.

ويعقد المنتدى بحضور الدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة ميرفت حسني وكيل الكلية لشئون خدمة الجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

Advertisements

وقالت الدكتورة غادة حامد شاكر، عميد كلية الصيدلة، إن المنتدى يستهدف تطوير خبرات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وتبصيرهم بكل ما هو جديد من مجالات العمل المختلفة في القطاع الصيدلي، حيث تستمر فعاليات المؤتمر خمسة أيام. وتتضمن تلك الفعاليات محاضرات علمية عن مجالات العمل في مجالات «الصيدلة الإكلينيكية، مراكز المعلومات الدوائية، الطب الشرعي، التصنيع الدوائي، اقتصاديات سوق العمل، التغذية العلاجية والوريدية، الجودة الصحية، مستحضرات التجميل الطبية، التداوي بالأعشاب والزيوت العطرية، التسويق الإلكتروني، علم الجينات، البحث العلمي». كما سيتضمن المنتدي محاضرات عن تنمية بعض المهارات لدى الطلاب، منها مهارات البيع والتسويق، مهارات العرض الفعال، مهارات الإدارة، مهارة اختيار العلاج المناسب طبقا لنتائج التحاليل الطبية.

وأكدت عميد صيدلة الزقازيق أنه في ظل اهتمام الكلية بمواكبة خطوات الدولة بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير منظومة الصحة في مصر، ومن ثم تطوير صناعة الدواء المحلية لجذب استثمارات جديدة في هذا المجال، كما تستهدف الكلية رفع الكفاءة العلمية والعملية لخريجيها، حيث تهتم الكلية بأن تكون رافدًا محوريًا لإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة من الخريجين.

وتابعت أن تطوير المنظومة الصحية يشمل تحسين قدرات الطلبة التنافسية، وهو ما تم بالفعل من خلال تطبيق اللائحة الجديدة للتعليم الصيدلي، «بكالوريوس فارم دي بنظام الساعات المعتمدة»، لتأهيل الطلاب لآفاق جديدة من العمل الصيدلي، كما يتم أيضا من خلال حرص الكلية الدائم على إقامة مثل هذه المنتديات والندوات، لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وتحسين القدرة المهنية ونقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال صناعة الدواء إلى الطلاب من خلال مختلف المحاضرات العلمية التي يشملها هذا المنتدى.

وتتم خلالها مناقشة المشكلات وطرح الخبرات وتأهيل الطلاب وتوجيهم لمجالات جديدة من العمل الصيدلي، ومن ثم زيادة فرص العمل، كما سيشمل المنتدى ورش عمل تطبيقية على مدار يومين بالكلية، وتقديم فقرات فنية، ومعرضا فنيا يتضمن مختلف الأعمال الفنية لطلاب كلية الصيدلة الموهوبين.