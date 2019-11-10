شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مالك منزل متهم بالتسبب في وفاة طالب بالخطأ في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، باشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مالك منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالتسبب بالخطأ في وفاة طالب عقب ملامسته سلكا شائكا مكهربا وضعه الأول خشية سرقة منزله بدائرة القسم.

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كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، باستقبال المستشفى «محمد.ف.م» 15 عامًا، طالباً بالإعدادية، ومقيماً بدائرة القسم جثة هامدة.

وكشفت تحريات مباحث القسم برئاسة المقدم أشرف ضيف، أن الطالب تعرض للصعق الكهربي حال ملامسته سلكاً شائكاً مُلقىً على الأرض بجوار منزل، وتبين أن مالك المنزل قام بتوصيل السلك الشائك الموجود أعلى منزله بتيار كهربي خشية سرقة منزله؛ وعقب سقوط السلك على الأرض بسبب الرياح تسبب في صعق الطالب عقب ملامسته له، وتبين قيام مالك المنزل بسرقة التيار الكهربائي.

تم ضبط مالك المنزل وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.