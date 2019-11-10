شكرا لقرائتكم خبر عن سائق ونجل شقيقه يقتلان «مبيض محارة» لسرقته (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن غموض مقتل مبيض محارة في الغربية، تم العثور على جثته وبها عدة طعنات في مدينة طنطا، حيث أفادت التحريات بأن سائقًا ونجل شقيقه وراء الواقعة لسرقة 60 ألف جنيه، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مركز طنطا بلاغًا بالعثور على جثة «ف. ج»، 63 سنة، وبها جروح غائرة وقطعية متفرقة وبحوزته متعلقاته، حيث وجه اللواء علاء الدين سليم، مدير قطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث، شارك فيه، مفتشو القطاع وقيادات البحث الجنائى بالمحافظة، حيث تم تحديد مرتكبى الواقعة، وهما «م. ك»- 40 سنة، سائق، ونجل شقيقه «و. ا»، 26 سنة، سائق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقالا إنه تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وعلما أن بحوزته 60 ألف جنيه حصيلة بيع إحدى السيارات الملاكى التي يتاجر فيها، حيث اتفقا معه على التوجه لشراء سيارة مستعملة من إحدى أسواق السيارات بالقاهرة، واستعارا سيارة ملاكى من أحد أصدقائهما واستقل المجنى عليه برفقتهما السيارة، وقاما بالتوقف بمكان الواقعة وأجهز المتهم الأول على المجنى عليه بسكين كانت بحوزته واستوليا على المبلغ المالى، وأرشد المتهم الأول عن المبلغ والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأشار إلى أنه تخلص من السكين بإلقائها بالترعة المجاورة لمكان الجريمة.