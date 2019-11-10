شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة نخلتين مائلتين في ميت سلسيل بالدقهلية: «ممكن يقعوا في المطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس السيد أحمد عبدالسلام، رئيس المركز، الأحد، نخلتين مائلتين بالقرب من أسلاك الكهرباء ومعرضة للسقوط في حالة هطول أمطار غزيرة أو رياح شديدة، ولخطورتهما الداهمة على المارة والمركبات وتداخلهما بأسلاك الكهرباء، مما قد يشكل خطرا على أرواح المواطنين.

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خرجت الحملة، تحت إشراف رئيس المركز، وبحضور المهندس جمال العزازى، مدير البيئة، وبالاستعانة بسيارة الكهرباء واللودر، برئاسة المركز، لقطع النخيل والأشجار التي تمثل خطورة استعدادًا لموجات الطقس السيئ.

وواصلت الحملة جهودها وأزالت الغاب بجانب طريق البحر الصغير الذى قد يتسبب في حجب الرؤية للمركبات المارة، وأصدر رئيس المجلس توجيهات مشددة بضرورة متابعة أعمال صيانة وتهذيب وتقليم وإزالة الأشجار التي تمثل خطورة داهمة على المارة والمركبات والسكان بنطاق مركز ومدينة ميت سلسيل.

وكلف كل رئيس وحدة قروية بحصر فوري لتلك الأشجار لسرعة اتخاذ اللازم نحوها برفع الأشجار المائلة التي تمثل خطورة على المارة، تزامنًا مع موسم الرياح والأمطار.