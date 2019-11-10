شكرا لقرائتكم خبر عن «جبهة إنقاذ الوفد» تُثمن دعوة «أبوشقة» لفتح صفحة جديدة وإقامة «مصالحة شاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر قورة، المتحدث الرسمى باسم جبهة إنقاذ الوفد، إنه استعرض أمام المكتب التنفيذي بجبهة تصحيح المسار، ما دار في اللقاء الذي تم بينه وبين المستشار بهاء الدين أبوشقة في أحد فنادق القاهرة، الإثنين الماضي، بناءً على دعوة المستشار بهاء أبوشقة، بحضور أحد الوسطاء الذين كان لهم دور في تقريب وجهات النظر.

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وثمّنت الجبهة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، دعوة المستشار بهاء أبوشقة لفتح صفحة جديدة مع الجميع وإقامة مصالحة وفدية شاملة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع لاستعادة حزب الوفد مكانته السياسية والشعبية التي يستحقها، خصوصًا أن الحزب على أبواب خوض الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة.

واستعرضت الجبهة الموقف كاملًا وجددت تفويضها للمهندس ياسر قورة لاستكمال المفاوضات مع المستشار بهاء أبوشقة، للوصول إلى صيغة توافقية نهائية، تشمل الجميع حتى يعود الوفد بكامل أعضائه، تحقيقًا لمبادرة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الوفد، «الوفد مع الوفديين». والجبهة إذ تثمن لقاء رئيس حزب الوفد، تؤكد أنها تضع مصلحة الوفد كأحد أعرق الأحزاب السياسية في مصر نصب أعينها، وليعلو بيت الأمة فوق جميع العلاقات.

وتؤكد الجبهة أن الخلاف مع رئيس الوفد هو خلاف سياسي في المقام الأول وليس خلافًا شخصيًا معه. وناقشت في اجتماع، اليوم، الخطوات التي كانت قد اتخذتها منذ فترة من أجل تأسيس كيان سياسي جديد إلا أنها قررت تأجيل استكمال الإجراءات لحين الانتهاء من المفاوضات مع رئيس حزب الوفد، من أجل إعلاء مصلحة الوفد وتثمينًا للمبادرة التي قام بها المستشار بهاء أبوشقة.