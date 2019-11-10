شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنظم جولة ترفيهية للطلاب الوافدين المشاركين بالفوج الرابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الأوقاف وإدارة معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية جولة ترفيهية للطلاب الوافدين الدارسين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المشاركين بالمعسكر.

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وتضمن البرنامج الترفيهي زيارة للمعالم الأثرية والثقافية والدينية بمدينة الإسكندرية والتي من بينها (قلعة قايتباي التاريخية، ومتحف الكائنات البحرية بالإسكندرية، ومسجد سيدي المرسي أبوالعباس، ومسجد وضريح الإمام البوصيري).

وخلال زيارتهم لمسجد سيدي المرسي أبوالعباس، التقوا الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أثناء احتفال المحافظة بالمولد النبوي الشريف، والذي أعرب عن سعادته لاستضافة معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية التابع لوزارة الأوقاف، لهذا العدد الكبير من الطلاب الوافدين من (11) دولة أفريقية وآسيوية، مثمنًا جهود وزير الأوقاف في خدمة الدعوة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال الجولة، أبدى جميع المشاركين إعجابهم الشديد بعظمة وروعة التراث الحضاري المصري والإسلامي، مؤكدين أن مصر ستظل رائدة وصاحبة حضارة عريقة في البناء والتشييد، وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها الوزارة، مؤكدين أن اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير بين ربوع الدنيا داخل مصر وخارجها، والعمل على الارتقاء بالفكر الديني، دليل واضح على رؤية ثاقبة وتوجه فعال نحو بيان صحيح الإسلام ووسطيته في وجه التشدد والتطرف.