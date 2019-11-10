شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تشدو بـ«الأرض ستبقى عربية» لأبطال «تحدي القراءة» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يحتفي العالم العربي، الأربعاء المقبل، بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل ضخم، تحتضنه أوبرا دبى، بحضور 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، لإعلان الفائزين بلقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، والمُدرسة المميزة والمشرف المتميز.

ويشهد الحفل الختامي إطلاق عملٍ فني عربي جديد بصوت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، من كلمات الشاعر مدحت العدل، وألحان وتوزيع الموسيقار ميشال فاضل.

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وتحمل الأغنية عنوان «الأرض ستبقى عربية»، وتسلط الضوء على آمال العالم العربي وتطلعات الجيل الجديد لغدٍ أفضل، وتم تسجيلها بمشاركة أوركسترا كييف، بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميترى يابلونسكى، وقامت بإخراج الأغنية المخرجة إنجي جمال.

وقالت ماجدة الرومى، في بيان: «الفن هو اللغة المشتركة بين شعوب العالم، ومن خلال هذا العمل الغنائى الذي يكتسب طابعًا عربيًا بمواصفات عالمية، ونهدف إلى ترجمة المشهد الحضارى للشباب العربى وهم يتنافسون في ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم، وتحويله إلى رسالة عالمية، تؤكد أن المستقبل العربى يحمل العديد من الفرص لتجاوز العقبات وتحقيق الإنجازات للمجتمعات العربية والأجيال الصاعدة. فمن خلال هذه الأغنية نعبر عن طموح وآمال الشباب العربى الواعد».

وقال الشاعر والمؤلف مدحت العدل: «أنا فخور جدًا بهذا العمل الغنائي، لما يمثله من آمال منشودة لشبابنا العربى. وما يزيدنى فخرًا هو أن هذه الأغنية ستنطلق لأول مرة خلال الاحتفالية الختامية لأكبر مشروع معرفي وثقافي عربى، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. إن هذا العمل الفنى يعكس تماما أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي، الهادف إلى نشر الأمل والإيجابية في تكوين جيل من المتميزين والمبدعين، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء إلى العالم العربى وثقافته ولغته وهويته».

ومن جهته، عبر الملحن والموزع الموسيقي، ميشال فاضل، عن سعادته بإطلاق أغنية «الأرض ستبقى عربية»، خلال الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي، وقال: «الموسيقى هي خير سفير بين الثقافات».

الشاعر مدحت العدل