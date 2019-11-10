شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالباسط وهشام وجلال» نجوم في الـ70.. بطل عالم سباحة وطالب دكتوراه ومصوّر عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كحال الغالبية، دخلوا فى دوامة الحياة منشغلين بظروفهم الخاصة، فيقضون اليوم تلو الآخر دون جديد فى استسلام لمتطلبات الوظائف التى يشغلونها، ورغم شيب خصلات الشعر وتجعد بشرتهم إلا أنهم، وعلى نجو مفاجئ، قرروا المجازفة.

3 رجال توقفوا للحظة عما شغلهم طيلة حياتهم، ورغم تراوح أعمارهم ما بين أواخر الخمسينات وحتى السبعينات إلا أنهم تعاملوا مع بيئتهم المحيطة بعقلية الشبان، فالأول أكمل مسيرته الجامعية والبحثية، والثانى حرص على ممارسة الرياضة، محققًا إنجازًا عالميًا، والأخير هجر الروتين حبًا فى هواية اكتشفها صدفة.

فى السطور التالية يستعرض «المصرى اليوم» قصص 3 أبطال لم يلتفتوا إلى كل ما هو سلبى ومحبط، حتى أثبتوا أن العُمر مجرد رقم.

يؤمن بأن العلم لا حدود له

«هشام»: النكسة غيرت مسارى.. وأعد حاليًا رسالة الدكتوراه فى الزراعة

ببدلة وحقيبة يذهب إلى جامعة الإسكندرية حيث كلية الزراعة، هناك يستقبله العاملون بكل ترحيب بعد الاطلاع على الكارنيه الخاص به، ليجد محمد هشام نفسه بين عدد من الطلاب وصولًا حتى قاعة المحاضرات، والتى بداخلها يعد الباحثون رسائل الدكتوراه.

يحب «هشام» العلم منذ صغره حتى وهو بالغ من العمر 72 عامًا، فشغفه الكبير بالبحث دفعه إلى الحصول على 6 بكالوريوس فى مجالات عديدة، كان الأول منها خاصا بالاقتصاد، ثم المحاسبة والإدارة والإحصاء والعلوم الاجتماعية والعلوم العسكرية، وفى الوقت الراهن يعد رسالة الدكتوراه فى كلية الزراعة.

ولم يكن الأمر سهلًا على «هشام» بعد إنهاء دراسته الثانوية، وقتها تقدم إلى مكتب التنسيق ليلتحق بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، إلا أن نكسة 1967 غيرت من قراره، وفضل الكلية الحربية، التى قوبلت أوراقه فيها، حتى تخرج عام 1969، ويجد نفسه ضمن مقاتلى حرب الاستنزاف.

وكحال جميع المقاتلين فى هذه الفترة، خاض «هشام» تدريبات خاصة إلى أن جاءت ساعة الصفر للعبور، فكان من أبطال حرب أكتوبر 1973، وبعد مرور سنوات من هذا الحدث التاريخى شعر باستقرار الأوضاع وأنه أدى واجبه تجاه بلده، ليقرر ارتداء الزى المدنى عقب انتهاء مهمته فى الجيش، فعمل مديرًا لقسم الحاسب الآلى فى إحدى الشركات الكبرى.

وانتقل «هشام» بعدها للعمل فى شركة أخرى قضى فيها 17 عامًا، ومن باب تعامله مع قسم الحسابات حصل على بكالوريوس فى المحاسبة، ويكون ذلك هو بداية الانطلاق له، فبالرغم من زواجه وعمله إلا أنه استكمل مسيرته التعليمية، ملتحقًا بالتعليم المفتوح فى عدد من الكليات، آخرها كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

واختار «هشام» كلية الزراعة دون غيرها بغرض الانتفاع بما هو إيجابى منها، وإجراء عدد من التجارب فى معاملها الخاصة، وعليه لم ينطفئ شغفه عقب انتهاء دراسته فيها، فحصل على درجة الماجستير، وحاليًا يعد رسالة الدكتوراه.

وتمحورت رسالة الماجستير الخاصة بـ«هشام»، التى يتمنى أن تُطبق عمليًا فى مصر، حول «إنتاج صنف من الأصناف الزراعية خارج موسمها المخصص لها، مثل محصول البطاطا الصيفى، ومن خلال دراسته يستطيع إنتاجه فى الربيع والخريف والشتاء، مما يعود بالإيجاب على التصدير بالرغم من سعر تصديرها الذى يساوى 3 أضعاف سعر البطاطس، خاصة فى التصدير الأوروبى».

أما رسالة الدكتوراه فلم يحدد «هشام» محتواها حتى الآن، فربما تختص بـ«القمح ومنتجاته لإفادة البشر فى الغذاء» أو «إنتاج البنجر خارج موسمه، بهدف إنتاج السكر على مدار العام وعدم توقف المصانع المنتجة له».

يقضى «هشام» أغلب يومه فى جمع وتحضير الأبحاث الخاصة بدراسته، فيكتبها بالإنجليزية ويسجل ملاحظاته عليها، كى يتناقش فيها مع مشرفه، إضافةً إلى النقاشات اليومية التى تدور بينه وبين طلاب الكلية، فالكل يجتمع حول هدف واحد، وهو العلم.

يؤمن «هشام» بأن حب العلم سيعود عليه بالنفع، فيرى أنه ليس له حدود، وكل يوم يمر عليه لابد أن يتعلم فيه الجديد، لكنه لم يسلم من النظرة السلبية للمجتمع إليه، فمنهم من يقول له: «لا فائدة مما تفعله»، و«لماذا تفعل هذا؟»، لكن بكل عزيمة وإصرار يتجاهل التعليقات مستمرًا فى مسيرته، متمنيًا مواصلة البحث وبلوغ شىء جديد يفيد الجميع.

رياضته حياته

«عبدالباسط» بطل العالم فى سباحة الرواد

يستيقظ فجرًا مستعدًا للذهاب إلى ناديه فى السادسة صباحًا، لخوض تدريباته الخاصة بالسباحة، الجميع يعرفه ويشهدون له بالحماس والنشاط الدائم، حتى أصبح اسم أحمد عبدالباسط على ألسنتهم من واقع تقديمه المساعدة لمن حوله، فهو أحد أبطال السباحة العالميين.

وُلد «عبدالباسط» فى عام 1942، وبدأ ممارسة السباحة فى عُمر 10 أعوام، حينما شاهده حامد مصطفى، بطل سباق النيل الدولى، وهو يسبح فى البحر صدفة، ليقترح عليه أن يتعلم هذه الرياضة ويتدرب عليها فى أحد الأندية.

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قرر «عبدالباسط» الأخذ بنصيحة «حامد» متوجهًا إلى ناد ضم عددًا كبيرًا من الأجانب الممارسين للسباحة، لكنه لم يكن معتادًا على التقسيمات الخاصة بالحمام، وعليه لم يكن يسبح بمحاذاة التقسيم، فنزل فى الحارة رقم 2 وصعد من الحارة 8، الأمر الذى جعل الكثيرين يسخرون منه.

لم يستسلم «عبدالباسط» فى أعقاب السخرية التى تعرض لها، فمن واقع إصراره جنى ثمار جهده فى عُمر 11 عامًا، حينما حصل على المركز الثالث فى بطولة المدارس عام 1953، ونال أول ميدالية فى حياته من الرئيس محمد نجيب.

اكتسب «عبدالباسط» شهرة واسعة بإنجازاته، التى حققها فى صغره، فأصبح وقتها بطل القاهرة، ثم بطل الجمهورية حتى عام 1967، وعندما قامت الحرب شارك فيها ما أجبره على التوقف عن ممارسة السباحة، ليستبدلها بتولى مناصب إدارية، فتدرج من حكم إلى أن أصبح رئيسًا لمنطقة القاهرة، وعضو فريق اتحاد السباحة، ومشرفًا على الفريق القومى للسباحة، إلى أن قاتل ضمن صفوف القوات المسلحة فى حرب 1973.

فى عام 1974 طلب القائد من «عبدالباسط» أن يشارك فى بطولة للسباحة، إلا أن الأخير رفض لابتعاده عنها لـ7 أعوام، لكن لضرورة تنفيذ الأوامر قرر المشاركة دون بذل جهد ثقةً فى عدم نجاحه.

وبالفعل، استعد «عبدالباسط» لخوض البطولة، لكن قبل القفز مباشرة سمع متسابق بجواره يقول لمدربه: «أحمد عبدالباسط هيشارك فى البطولة وهيعوم جنبى»، ورد عليه الأخير: «سيبك منه ده مبطل»، لتغير العبارة الأخيرة قراره ويستجمع كامل قواه للفوز.

الإصرار والعزيمة، التى ولدتها جملة المدرب دفعته فعليًا للفوز، لكن عقب إعلان انتصاره لم يستطع الصعود من حمام السباحة، ليضطر البعض لمساعدته، وقتها ظهر عليه الإعياء الشديد، وتدخل طبيب قلب كان يشاهد السباق، ناصحًا المسعفين بوضع الثلج على صدر «عبدالباسط»، حتى لا يتعرض للموت، بعد أن اكتشف نزيفه.

لم يؤثر الموقف السابق على مسيرته، فشارك فى بطولات الأساتذة إلى جانب مسؤولياته الإدارية، إضافةً إلى الدورة الأوليمبية فى كوريا عام 1988 بعدما كان حكمًا دوليًا، وبطولات العالم التى أُقيمت فى ألمانيا وإيطاليا وكندا وروسيا، الأمر الذى جعله يحصد ميداليات عديدة.

كما استطاع «عبدالباسط» حصد كأس أحسن سباح لمرات عديدة، ومن أكثر الدروس التى تعلمها من هذه الرياضة هى الإصرار والجلد، فالإنسان لا يعرف قدراته الحقيقية إلا بهما، بجانب المثابرة.

للسباحة دور كبير فى الحفاظ على صحة «عبدالباسط»، فجعلته قادرًا على ممارسة الرياضة بشكل يومى حفاظًا على لياقته البدنية، ومازال حتى الآن مستمرًا فى السباحة ضمن الفئة العمرية 75: 79 عامًا، محققًا فيها بطولة العالم، وبجانبها تستمر حياته البحثية فى مختلف الجامعات: «أتمنى ممارسة السباحة لآخر يوم فى عُمرى».

بدأ حياته فعليًا بعد نصف قرن

«المسرى» ترك الهندسة حبًا فى التصوير

سارت حياته بشكل طبيعى دون تجديد فيها، مندمجًا فى ظروف عمله الهندسى، الذى تمرس فيه منذ شبابه، إلا أن القدر لعب دوره وانقلبت مسيرته رأسًا على عقب، فترك مجاله بعد عطاء طويل.

من واقع سفره المتكرر أداءً لواجبات وظيفته، شق جلال المسرى طريقًا جديدًا لم يتصور أن يسلكه من قبل، وهو ما اكتشفه خلال تواجده فى إسبانيا، وقتها توجه إلى قصر الحمراء فى جولة سياحية لالتقاط صور للمكان الأثرى، وعلى سبيل الترفيه شارك بلقطاته فى معرض بأحد الأندية، حتى فوجئ بتعليقات إيجابية على ما أنجزه، نتيجة دقة تكوينها وإضاءتها، رغم عدم علمه بأساسيات التصوير.

بعد شهر كامل من عرض صوره، نصحه أحد أصدقائه بالمشاركة فى مسابقة تنظمها مجلة فى الولايات المتحدة، وأخرى مقامة فى ألمانيا، وعلى الفور قدم «المسرى» أعماله فيهما، محتلًا المرتبة الثالثة فى الأولى، والمركز الأول فى الثانية.

شعر «المسرى» بسعادة بالغة، ومن هنا جاءت انطلاقته مقررًا ترك الهندسة نهائيًا، فبدأ تعلمه أساسيات التصوير أماكن متخصصة، وأصبح مطلعًا على كل ما هو جديد فى المجال، وخلال فترة قصيرة استطاع تطوير نفسه من خلال أصدقائه الأجانب عبر شبكة الإنترنت.

واظب «المسرى» على مشاركة صوره فى مواقع التصوير المتخصصة خلال أول 5 أعوام من احترافه واستطاع خلالهم حصد 30 جائزة، ومن هنا اشتهر داخل مصر من بوابة عرض صوره فى عدد من المؤتمرات المقامة فى الأردن والإمارات، وأصبح لديه خبرة واسعة.

من واقع الخطوات التى مر بها، أصبح «المسرى» محكمًا فى مسابقات محلية وعربية ودولية، كما حصل على لقب «فنان دولى»، وأصبح ضمن الأمانة العامة لاتحاد المصورين العرب، ومنذ 5 أعوام بدأ فى تدريس التصوير الفوتوغرافى فى الجامعات المصرية، بجانب اهتمامه بتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، حتى شعر بحالة رضا تغمره، فيرى أن العمر يتوقف عنده الآخرون، ولكنه ورغم تقدمه فى السن بدأ حياته.

واستمر «المسرى» فى مجاله الجديد رغم الصعوبات المتعلقة بالأسعار الباهظة لمعدات التصوير، ومنع التصوير فى أماكن عدة، فيما بدأت مسيرته بالتقاط صور فى المجالات كافة، قبل أن يتخصص فى جانبين، الأول يتعلق بمشاعر الإنسان، والثانى من نصيب الخيول العربية، وخلال تلك الفترة حصد جوائز كثيرة أبرزها المسماة «سوق عكاظ» وهى الوحيدة التى نالها على المستوى العربى.

واقتحم «المسرى» المجال الصحفى، فاهتم بالقصص المصورة بجانب توثيق الحياة النوبية، وهو ما جمعها لطرحها فى معرض خاص به، لأنه رأى أن «الأماكن النوبية كنز لا يفنى».

وبالرغم من العمر الذى وصل إليه إلا أنه مازال مستمرًا فى مهنته، لأن العمر بالنسبة له مجرد رقم لا أكثر ولا أقل، فلديه رغبة كبيرة فى المواصلة والسفر لأماكن أكثر وإنتاج المزيد من الصور، ولديه آمال لتوثيق المزيد من الأماكن.