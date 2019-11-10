العربية: مقتل عدد كبير من إرهابى داعش فى العراق بضربة جوية لطيران التحالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف الدولى مقتل عدد كبير من عناصر داعش فى العراق بضربة جوية، جاء ذلك وفق ما افادت به قناة العربية فى خبر عاجل اليوم الأحد.
وألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.
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