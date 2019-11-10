شاهد أول صور لطفل المنوفية المعتدى عليه بـ"أنبوبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لـضرب طفل بمحافظة المنوفية، من قبل أحد الأشخاص بأسطوانة غاز "أنبوبة"، فى أشمون.

وأكد التقرير الطبى أن الطفل أصيب بشرخ فى القدم نتيجة الإصابة من بأسطوانة الغاز ويحتاج إلى رعاية وعلاج.

Advertisements وتقدم "صبرى عثمان" مدير إدارة نجدة الطفل فى المجلس القومى للأمومة والطفولة، ببلاغ فى جنح أشمون ضد مرتكبى الاعتداء على الطفل "إبراهيم"، وتم إلقاء القبض على مرتكب هذا الحادث وقررت نيابة شبين الكوم حبس المتهم لحين الانتهاء من التحقيق.

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