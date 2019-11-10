شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" يصدر قرارا بشأن محاسبة محطات تقوية المحمول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار بشأن محاسبة أبراج محطات الاتصالات لتقوية شبكات المحمول من خلال كتاب دورى على الموقع الرسمى للجهاز، بالنسبة للمحطات التى يتعذر عداد كهرباء بها، حيث تم تحديد كمية الكهرباء المستهلك لهذه المحطات.

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ووفقًا لقرار الجهاز يتم محاسبة محطات تقوية المحمول المنفردة بواقع 3500 كيلو وات ساعة شهريًا وبالنسبة للمشتركة 6500 كيلو وات ساعة شهريًا، ويتم حساب قيمة الاستهلاك وفقًا لأسعار المشتركين على الجهد المنخفض 380 فولت.

وتقوم شركات الاتصالات بسداد قيمة الاستهلاك من خلال مبلغ سنوى يعادل قيمة الطاقة الكهربائية المقدرة فى قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.