شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد توقيع بروتوكول بين جامعة عين شمس وبرلين للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة برلين للتكنولوجيا (تى يو برلين TU Berlin)، فى مجالات الهندسة و الاتصالات والحاسبات والذكاء الاصطناعى والاقتصاد وإدارة الأعمال والتربية والتعليم، وذلك بمقر جامعة تى يو برلين بالجونة بالغردقة.

وأشار الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة تحرص على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات الدولية؛ بما ينعكس إيجابا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها ويفتح آفاقا أرحب لخريجيها فى سوق العمل محلياً ودوليًا، من خلال مواكبة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل. كما أعرب عن ثقته فى أن هذا التعاون سيؤتى ثماره على مستوى الطلاب والخريجين بما يحقق الأهداف المنشودة من خلق جيل قادر على تولى مناصب قيادية فى المستقبل.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أنجيلا اتيل نائب رئيس جامعة تى يو برلين.

جدير بالذكر، أن جامعة تى يو برلين من أكبر وأعرق الجامعات التقنية بألمانيا حيث ترجع نشأتها إلى عام 1879 و حصل 10 من مدرسيها وخريجيها على جائزة نوبل العالمية، وافتتحت أول فرع دولى لها بمصر عام 2012 بالجونة - محافظة الغردقة، وتهدف لخدمة البحث العلمى فى مصر فى العديد من مجالات الطاقة والبيئة والتنمية العمرانية وغيرها.