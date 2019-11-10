"المُخدر في البسكوت".. تفاصيل سرقة شقة خليجي على يد عاطلين بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين قاما بتخدير طالب وسرقة شقته في الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من الرائد أحمد صبري معاون المباحث قسم شرطة الزيتون بتمكن القوات من ضبط "م. م." 61 سنة عاطل، سبق اتهامه في 37 قضية، "ا. م"، 21 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة سوزكي سويفت " قيادة الأول، غير مُبلغ بسرقتها "وبحوزتهما المضبوطات "هاتف محمول ماركة سامسونج، مشغولات فضية عبارة عن (3 خاتم، سلسلة، أنسيال)، فيزا كارد، خلاط كهربائي، حقيبة بداخلها كمية من الملابس" مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأقرا بسابقة تعرفهما على "ع.ع" 23 سنة طالب، ويحمل جنسيه إحدى الدول العربية من خلال موقع على شبكة الإنترنت فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بمسكنه، وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوط بمسحوق من عقار الأبتريل المخدر حتى فقد الوعي واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.