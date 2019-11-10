الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة مسنة داخل مصرف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مُسنة داخل مصرف، وتبين بأن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة بينهما بالإسكندرية.

تلقى قسم ثان الرمل بلاغا بسقوط سيدة بمصرف خلف شركة بالطريق الدائري دائرة القسم ووفاتها وما تبين من أنها في العقد الثامن بكامل ملابسها ولا توجد بها إصابات ظاهرية والعثور بطيات ملابسها على متعلقاتها الشخصية عبارة عن "خاتم ودبلة ذهبية وساعد يد" وما قرره عاملان أنه أثناء سيرهما بمكان الواقعة تناهى لسمعهما صوت استغاثة لسيدة بالمصرف فقاما بانتشالها من المياه وتبين لهما وفاتها.

في وقت لاحق حضر للقسم مدرس، 42 سنة، وتعرف على الجثة وقرر أنها لزوجة عمه وتدعى "ن.ك"، "ربة منزل، 73 سنة، مقيمة بدائرة قسم سيدي جابر" وأنها تعاني من أمراض الشيخوخة ولم يتهم أحد.

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وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى قيام المجني عليها باستقلال سيارة أجرة "تاكسي" من أمام منزلها والاتجاه إلى منطقة محرم بك لحضور مراسم دفن أحد ذويها رفقة أحد سائقي التاكسي أمكن تحديده وتبين أنه يُدعى "م.ا"، 41 سنة، سائق ومُقيم بدائرة قسم ثان الرمل".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف وقرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته وبصحبته المجني عليها سلك إحدى الطرق النائية خشية ضبطه لعدم توافر الاشتراطات القانونية بالسيارة قيادته مما أثار حفيظة المجني عليها ودفعها للصياح مستغيثة بالمارة على إثر ذلك أوقف السيارة ودفعها خارجها مما أدى إلى سقوطها بمكان العثور "المصرف" واستولى على حقيبة يدها .



وأرشد عن متعلقات المجنى عليها (هاتف محمول - مبلغ 420 جنيه - بطاقة ائتمانا - بطاقة الرقم القومي بطاقة المعاش - بطاقة تموينية ) وأضاف بقيامه بالتخلص من الحقيبة عقب إفراغ محتوياتها ، ضُبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .