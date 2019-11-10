بعد اتهامه في 54 قضية.. سقوط لص السيارات في قبضة مباحث باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على لص تخصص في سرقة السيارات وسابق اتهامه في 54 قضية بباب الشعرية.

تمكن الرائدان محمد وداد ومحمود ياسر، معاونا مباحث قسم باب الشعرية، من ضبط "خ.ف" عامل حال شروعه في سرقة السيارة رقم 154901 نقل المنيا ماركة شيفروليه فضي اللون ملك "م.س" سائق بأسلوب المفتاح المصطنع وبتطوير مناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة على النحو التالي سرقة جهاز كاسيت وكوريك من داخل السيارة ماركة سوزوكي فان رقم س ف ف 395 ملك "ع.ر" سائق بأسلوب المفتاح المصطنع، سرقة عربة جر حديدية ملك "ف.ع" عامل بأسلوب المغافلة، سرقة عربة جر حديدية ملك "ه.ع" عامل بأسلوب المغافلة تم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان اخفائها باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعميد نادر مسعد، مأمور قسم باب الشعرية، إلى النيابة العامة.