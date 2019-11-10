مباحث الشروق تضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالشروق.

وردت معلومات للمقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، مفادها أن كلاً من "م.خ"، عاطل، "ش.ض" عاطل، "ك.ا" سائق يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عزام محمد، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد مصطفى نبيل، أبوزيد عاصم، جلال مطاوع، كريم الجمل، محمد هندي، مصطفى البابلي، وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ى ب ر 2589 ربع نقل بيضاء اللون قيادة وملك الثالث وبحوزتهم أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عملائهم "سيئ النية"؛ كلٍ من "ر.ف" صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، "إ.ح" صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية 4 شاشة LCD 0، 3 شاشة كمبيوتر، 4 كمبيوتر بالكامل، 7 جهاز لاب توب، 5 تليفزيون، ريسيفر شاشة، جهاز تابلت، 2 ثلاجة، 2 باب غرفة، غسالة، هاتف محمول، دراجة هوائية، مشاية رياضية، أنبوبة أكسجين وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثالث على متطلباتهم الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.