مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة وتم ضبطها.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من "غ.م" ربة منزل باكتشافها سرقة ما يلي مشغولات ذهبية عبارة عن سلسلة، أنسيال، ميدالية، مبلغ مالي 600 جنيه، 2 هاتف محمول، كاميرا ديجيتال، عملات معدنية قديمة من داخل الشقة سكنها ، ولم تتهم أو تشتبه في احد بارتكاب الواقعة بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها المدعوة "ص.م" ومقيمة دائرة قسم شرطة المرج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وأحمد حيدر ومحمد يحيى وأحمد السرساوي وحامد عادل وأحمد صقر ورامي رجائي، ضباط مباحث القسم، من ضبطها وبمواجهتها أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، بسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18892 لسنة 2019م جنح القسم، وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.