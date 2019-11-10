سقوط عصابة الهيروين في قبضة مباحث السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على عربي وعامل بحوزتهما 15 جرام هيروين بمنطقة السلام.

أثناء مرور المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، والرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم، من بمنطقة اسبيكو دائرة القسم تمكنوا من ضبط "ع.ع" سائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية، "ه.م" عامل حال استقلالهما السيارة رقم ل و 3254 ماركة فولكس جيتا سوداء اللون ملك وقيادة الأول وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جرام، 2 سرنجة بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28576 لسنة 2019م جنح القسم، وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.