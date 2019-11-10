"الشكاوى الموحدة" تستجيب لـ5 شكاوى تتعلق بالصرف الصحي خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.

واستجابت محافظة بورسعيد لشكوى سكان منطقة مساكن بورتكس بحي الضواحي من تسرب للمياه والصرف الصحي بالشوارع منذ فترة طويلة، مما يعيق الحركة والسير على الأقدام ويسبب معاناة الأطفال أثناء الذهاب للمدارس، وانتشار الأمراض والحشرات والروائح الكريهة، حيث قام حي الضواحي بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بإصلاح موقع تسريب المياه والصرف الصحي بالمساكن، والقيام بحملة نظافة وتطهير كامل للموقع على مدار يومين حتى تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات الموجودة.

كما استجابت محافظة أسوان لشكوى من وجود مياه صرف صحي في نفق السكة الحديد بمنطقة السد العالي بأسوان، حيث أوضحت قيام مجلس مدينة أسوان بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بدفع عربات الكسح والشفط وعمال الصيانة، وتم عمل اللازم.

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وقامت محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكاوى سكان شارع السلطان حسين بالإسماعيلية من وجود بالوعات بدون أغطية، حيث وجهت مركز ومدينة الإسماعيلية لتنفيذ حملة على جميع بالوعات الأمطار بالمنطقة وتغيير وإصلاح أغطية البالوعات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة.

واستجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشكوى تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من عدم صلاحية غطاء بالوعة مما يعرض أمن وسلامة المارة والسيارات للخطر في شارع العروبة أمام مقهي ليالي الحلمية بشارع الهرم محافظة الجيزة، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على الفور بمراجعة جميع أغطية البالوعات بشارع العروبة بالهرم، وتم إصلاح ثلاث بالوعات بالشارع.

كما استجابت وزارة الإسكان لشكوى أخرى تم رصدها على أحد المواقع الإلكترونية بعنوان (اضبط مخالفة.. بلاعة مفتوحة تنذر بكارثة أمام مجمع مواقف المحلة بالغربية)، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالتعامل الفوري مع الواقعة ومراجعة موقع الشكوى وإصلاح البلاعة.