مصر | "اختلفوا على السعر".. إحالة 3 مسجلين لقتلهم تاجر مخدرات بمصر القديمة لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اختلفوا على السعر".. إحالة 3 مسجلين لقتلهم تاجر مخدرات بمصر القديمة لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهما بقتل تاجر مخدرات في إحدى حارات منطقة بطن البقرة في مصر القديمة بسبب الاختلاف على سعر المخدرات، للمحاكمة.

وكانت قد قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه فى وقت سابق، إعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمه لذويه.

وتعود البداية عن تلقي رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول شاب يعاني من نزيف دموى، فتم إجراء الإسعافات الأولية له، ثم لقي مصرعه بعد ساعات قليلة من حضوره إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن يوم الواقعه توجه المتهم "م. م" بصحبة أربعة من أصدقائه جميعهم مسجلون مقيمون بمنطقة عزبة خيرالله، إلى منطقة عزبة البقر، لشراء المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وما أن وصلوا إلى مكان الواقعة وبعد طلب المتهم للمخدرات اختلفوا على السعر فنشبت بينهم مشاجرة تدخل فيها أصدقاء الطرفين، وأسفرت عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.