مصر | 4 أعضاء بمجلس نادي القضاة يقررون عدم خوض الانتخابات مجددا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أعضاء بمجلس نادي القضاة يقررون عدم خوض الانتخابات مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر 4 أعضاء من مجلس إدارة نادي القضاة الحالي والمنتهية ولايته، أي نحو ثلث أعضاء المجلس، عدم خوض الانتخابات مجددا في الانتخابات المقرر لها في 20 ديسمبر المقبل.

المستشارون الأربعة الذين قرروا عدم خوض الانتخابات هم، "المستشار مفتاح سليم عضو مجلس إدارة النادي على مقعد المستشارين، والمستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة النادي على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، المستشار إسماعيل ريحان عضو مجلس إدارة النادي على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، والمستشار أحمد الصياد عضو مجلس إدارة النادي على مقعد النيابة العامة.

وتنوعت أسباب قرار عدم خوض الانتخابات، ما بين عدم القدرة لأسباب شخصية، وما بين عدم تحقيق طموحات القضاة في الوعود الانتخابية التي وعدوا بها خلال ترشحهم للانتخابات الماضية والمنتهية.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.