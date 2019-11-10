مصر | بـ"حجر".. مزارع يهشم رأس خفير انتقاما لنجله بالعياط.. والمحكمة تجدد حبسه

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل ويدعى "عبد الله فياض" البالغ من العمر 15 عامًا، على يد خفير ويدعى "سعيد" بالغ من العمر 55 عامًا.

وأوضحت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة وقع خلافًا بين مزارع "والد الطفل" والخفير بمنطقة بطن البحر الجبلية بالعياط، نتيجة لأخذ الأخير أجرة لحراسته للأرض الزراعية، وعندما رفض الأول نشب شجارًا دفع الخفير لإطلاق النار صوب نجل المزارع بحوالي 3 طلقات مما أسقطه قتيلًا في الحال، فقام على الفور والد الطفل بأخذ "حجر" من الأرض وتهشيم رأس المزارع مما أسقطه قتيلًا.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا من الأهالي بقرية برنشت، مفاده مقتل شخصين، وبالانتقال والفحص تبين مقتل طفل يدعي "عبدالله فياض زينهم"، 15 سنة، على يد خفير يدعي "سعيد.م"، 55 سنة، وأصل بلدته الصف، ومعين بحراسة قطعة أرض بمنطقة بطن البحر الجبلية، بالعياط، محل حدوث الجريمة، وعثر على جثته مهشمة الرأس.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، بسماع دوي طلقات، ووجود مشاجرة وقتيلين بمنطقة بطن البحر الجبلية.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين الجاني ووالد الضحية، قاما على إثرها بقتل الطفل، وألقت مباحث المركز القبض عليه، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

