مصر | المستشار أحمد فؤاد الشافعي.. "خادم القضاة" الحصان الأسود للانتخابات (بروفايل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار أحمد فؤاد الشافعي.. "خادم القضاة" الحصان الأسود للانتخابات (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المستشار أحمد فؤاد الشافعي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادي قضاة المحلة الكبرى للدورة الثانية على التوالي، انتخابات نادي القضاة على مقعد رئيس النادي، والمقرر لها في 20 ديسمبر المقبل، هو الحصان الأسود لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

و"الشافعي" يعتمد على شعبيته العريضة لدى القضاة والتي أهلته لأن يصبح رئيسا لنادي قضاة المحلة دورتين متتاليتين، ولقب نفسه منذ تولي رئاسة نادي قضاة المحلة للمرة الأولى وحتى الأن بـ "بخادم القضاة"، وهو اللقب الذي أطلقه على مكتبه بالنادي، وأحدث تطورا غير مسبوق بالنادي وفقا للقضاة.

كما أنه يخوض الانتخابات بقائمة انتخابية أطلق عليها أيضا "خادمي القضاة"، وهي قائمة متنوعة ومتوازنة ما بين الشباب والخبرة من المستشارين والقضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة، وجميعها من الوجوة الجديدة، كما أنه الوحيد الذي إستعان في قائمته الانتخابية بقاضية، وهي المستشارة علا حسين، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

والمستشار "الشافعي" يبلغ 61 سنة وولد بقرية "دنوشر" مركز المحله الكبرى، وتخرج من كلية الشرطة بتقدير جيد جدا دفعة 1981 وكان ترتيبه الثامن على الدفعة، وعين وكيلا للنائب العام عام 1983، ويشغل حاليا درجة رئيس استئناف ويعمل حاليا رئيس محكمة بمحكمة جنايات المنصورة.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.