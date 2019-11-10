مصر | مسؤول بـ"المصرية لتجارة الجملة" يستولي على بضائع بـ15 مليون جنيه ويبيعها بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بـ"المصرية لتجارة الجملة" يستولي على بضائع بـ15 مليون جنيه ويبيعها بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها مسؤول بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإستيلاء على "التموين" المخصص من الدولة للشركة التي يعمل بها، ممثلة في البضائع الخاصة بالشركة عن طريق التزوير والتحايل، وبيعها في السوق السوداء خارج النطاق الرسمي والاستيلاء على الأموال الناتجة عن عمليات البيع والتي تعد في حكم المال العام.

والمتهم في القضية هو "وائل جمال عبدالناصر أنور - 31 سنة - موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة ومدخل بيانات مالية ثالث، ومسؤول العهدة الخاصة بحصة التموين المخصصة للشركة محل عمله".

حملت القضية الرقم 198 لسنة 2019 حصر تحقيق، وقيدت تحت رقم 774 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد صبري وكيل النيابة بنيابة وسط القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

القضية انكشفت من عند، العقيد خالد محمود ياسين - 47 سنة - عقيد شرطة مفتش بإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، والذي أكد أن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهم بإختلاس مقررات الدعم المسلمة إليه بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بباب الشعرية محل عمله.

وأضاف أن التهم قام بإعادة طرحها بالسوق السوداء محققا أرباح مالية طائلة غير مشروعة ومتعمدا إختلاسها لنفسه وإلحاق ضررا ماليا بالغا بالجهة محل عمله، مشيرا إلى أنه قد تبين أن قيمة العجز لدى الشركة محل عمل المتهم بلغ مبلغ نحو 15 مليون جنيه.

كما أكد العقيد عمرو محمد فتحي - 50 سنة - عقيد شرطة مفتش بإدارة جرائم الأموال العامة بمباحث القاهرة، أن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهم بالتزوير في المحررات الرسمية وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من إختبار المبلغ المالي أنف البيان قاصدا إلحاق الضرر بجهة عمله وأحوالها.

قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص عهدة المتهم وأعماله وأوراق الشركة عهدته، وضمت كل من، "أحمد سليم محمود - 59 سنة - مدير عام المراجعة بشركة الأهرام للجمعيات الإستهلاكية، وإبراهيم بدري عبدالعال - 33 سنة - محاسب بإدارة التفتيش المالي بشركة الأهرام، وكريم خالد منصور - 28 سنة - رئيس قسم بشركة الأهرام، وأحمد سامي محمد - 33 سنة - مفتش مالي بشركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية".

وأسفر الفحص الذي أجرته اللجنة عن وجود عجز بعهدة المتهم على مدار عام بلغت نحو 15 مليون جنيه، وأن هذا العجز مقترن بواقعة التزوير في البيانات الإلكترونية التي يقوم بإدخالها بنفسه، وتمكن بتلك الوسيلة من إختلاس المبلغ أنف البيان.

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كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال، كمال أحمد عبدالفتاح - 39 سنة - محامي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، والذي قال بأنه تبلغ له بوجود عجز مالي بعهدة المتهم، إذ تم بيع سلع دون توريد ثمنها.

وأضاف الشاهد، أن المتهم يعمل أمين عهدة بفرع الشركة بباب الشعرية، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأن المتهم أقر بالواقعة ورد إلى جهة عمله جزء من المبلغ المستولى عليه، حيث رد فقط مبلغ 500 ألف جنيه جزء من تسوية الحجز.

وأنه ثبت ببيان الحالة الوظيفية للمتهم أنه عين بوظيفة مدخل بيانات ثالث بالدرجة الثالثة إدارة شرق القاهرة، وأنه قد صدر أمر كتابي في 1 يوليو 2017 بتسلمه عهدة وخزينة فرع نص جملة باب الشعرية.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه بصفته أمين عهدة ومأمور تحصيل بالشركة المصرية لتجارة الجملة - إحدى شركات قطاع الأعمال العام - إختلس المبلغ المالي وقدره نحو 15 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته أنفه البيان.

وارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير في المحررات الإلكترونية وإستعمالها فيما زورت من أجله، إرتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في تلك المحررات بأن قام بالتحوير فيها بإدخال سلع وهمية بمبالغ تفوق قيمتها، وإعادة بيعها بمبلغ زهيد.

وكذلك التلاعب في حركات المنصرف والمبيع من السلع وإستعملها فيما زورت من أجله، مع علم المتهم بتزويرها، بأن قدمها لجهة عمله بإرسالها إلكترونيا لإعمال أثارها والإحتجاج بما دون بها زورا، مما مكنه من إختلاس المبلغ أنف البيان، وهو الأمر المؤثم قانونا بالمادة 23 من القانون 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة، أنه أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها وهي الشركة المصرية لتجارة الجملة، حال حال إرتكابه الجرائم محل الإتهامات السابقة، ليتم إحاله المتهم إلى المحاكمة الجنائية تمهيدا لمحاكمته.

