مصر | استعجال تقرير "الآثار" لتمثال فرعوني ضبط بحوزة 3 متهمين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير "الآثار" لتمثال فرعوني ضبط بحوزة 3 متهمين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت القوة المرافقة من السيطرة على متهمين آخرين بينما فر الرابع هاربًا، وتبين أن المتهمين المضبوطين هم"م. م.إ" 44 سنة مأمور ضرائب عامة بأسيوط، وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم مرخصة، وخزينتين بداخلهما عدد 17 طلقة من ذات العيار) و"ع. ا. ا" 50 سنة محاسب باتحاد نقابة المهن الطبية بأسيوط (مالك وقائد السيارة) و"ع.ع.م" 44 سنة موظف بالتأمين الصحي بأسيوط.
وعثر بحوزتهم على المضبوطات "تمثال فرعوني لشخص بقاعدة 25 × 40 سم بارتفاع 75 سم "يشتبه في أثريته"، و27500 جنيه مصري، 186 ريـالا سعوديا، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب إيهاب، لاستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيدًا لشرائه، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.