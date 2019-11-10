مصر | "معلق بحبل غسيل".. دفن جثة حداد انتحر شنقا في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلق بحبل غسيل".. دفن جثة حداد انتحر شنقا في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية، بدفن جثة حداد أقدم على الانتحار شنقا داخل محل عمله، فيما طالبت النيابة بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

وطالبت باستدعاء زوجة المتوفى والشهود العيان تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وتعود البداية تعود عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بمنطقة العزبة القبلية، مفاده، انتحار جارهم، داخل محل عمله، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المدعو "محمود الحلواني"، حداد، ومعلق بحبل غسيل أعلى سقف المحل الخاص به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

