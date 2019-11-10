مصر | سقط بـ"كمية من الهيروين".. حبس سائق لاتجاره في المخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقط بـ"كمية من الهيروين".. حبس سائق لاتجاره في المخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس سائق لحيازته 15 جرام هيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمنطقة إسبيكو، فتمكنت من ضبط "ع. ع" 50 سنة، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"ه. م" 42 سنة، عامل، حال استقلالهما السيارة رقم "ل و3254" سوداء اللون، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جرامًا، وسرنجتين بداخلهما سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.