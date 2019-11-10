أخبار مصر | عاجل.. وكيل "تشريعية النواب" يكشف مصير أحمد طنطاوي بعد إحالته لهيئة مكتب المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكيل "تشريعية النواب" يكشف مصير أحمد طنطاوي بعد إحالته لهيئة مكتب المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن الإجراءات القانونية التي سوف تتبع بعد قرار مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حول إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى هيئة مكتب البرلمان، بسبب بث "فيديو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغلته القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية للإساءة لمصر.

وقال "الطماوي"، في تصريح إلى "الخليج 365"، إن قرار مجلس النواب حول إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى هيئة مكتب البرلمان، بناءًا على المُذكرة التي تقدم بها 95 نائبًا بالمجلس، مُؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس ستحقق مع النائب أحمد طنطاوي بالتهم المنسوبة إليه وبعد انتهاء التحقيق معه يتم إحالته للجنة القيم لاستكمال التحقيقات، مُشيرًا إلى أن لجنة القيم قد أوصت سابقًا بحرمان "طنطاوي" من دور انعقاد كامل في وقعة إلقاء الميكروفون أرضًا وكسره أثناء عقد جلسات الحوار المجتمعي حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن لجنة القيم طبقًا للائحة مجلس النواب تقوم بالتحقيق مع النائب أحمد طنطاوي في الوقائع المنسوبة إليه وتطبق أحكام اللائحة حياله، وتعد تقريرًا في النهاية ترفعه لهيئة مكتب المجلس، مُذكرًا أنه إذا كان توصية لجنة القيم بإسقاط العضوية عن "طنطاوي" ففي تلك الحالة تحيل هيئة مكتب المجلس تقرير لجنة القيم مُرفقًا بكافة المستندات ونصوص التحقيقات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي تقوم بدورها في التحقيق مع النائب مرة أخرى حول التهم المنسوبة إليه، وتعد تقرير لهيئة مكتب المجلس بشأن إسقاط العضوية على أن يكون التصويت بالموافقة على العقوبة بثلثي أعضاء اللجنة، وتابع:"عدا ذلك من العقوبات فهيئة مكتب المجلس تعرض العقوبات على الجلسة العامة بشكل مباشر".