أخبار مصر | "الوفد": بيت الأمة مفتوح للجميع.. و"أبو شقة": أول من أطلق مبادرة لم الشمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": بيت الأمة مفتوح للجميع.. و"أبو شقة": أول من أطلق مبادرة لم الشمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، هو أول من أطلق مبادرة "لم الشمل" فور توليه رئاسة الحزب.

وأكد "الهضيبي"، أن بيت الأمة مفتوح للجميع وخاصة الوفديين طالما التزم واستمر في التزامه بثوابت ومبادئ الوفد، مُشيرًا إلى أن مبادرة "الوفد مع الوفديين" ما هي إلا استمرار لتوجه وخطط وسياسات الحزب التي يرسمها رئيس الحزب بصفته المسئول الأول عن رسم الخط السياسى والتنظيمي ومعه مؤسسات الحزب لما فيه صالح الوفد والوفدييين.

وأكد المهندس ياسر قورة، المتحدث الرسمي باسم جبهة إنقاذ الوفد، أنه استعرض أمام المكتب التنفيذي بجبهة تصحيح المسار ما دار في اللقاء الذي تم بينه وبين المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، في أحد فنادق القاهرة الإثنين الماضي، بناءًا على دعوة المستشار بهاء أبو شقة، بحضور أحد الوسطاء الذين كان لهم دور في تقريب وجهات النظر، حول عودة المفصولين من الحزب مؤخرا.

وثمنت الجبهة خلال اجتماعها اليوم الأحد، دعوة المستشار بهاء أبو شقة خلال الاجتماع لفتح صفحة جديدة مع الجميع وإقامة مصالحة وفدية شاملة وهو الهدف الذي يسعي اليه الجميع لاستعادة حزب الوفد مكانته السياسية والشعبية التي يستحقها خصوصا وان الحزب علي ابواب خوض الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة.

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واستعرضت الجبهة الموقف كاملا وجددت تفويضها للمهندس ياسر قورة لاستكمال المفاوضات مع المستشار بهاء أبو شقة للوصول إلى صيغة توافقية نهائية تشمل الجميع حتى يعود الوفد بكامل أعضائه تحقيقا لمبادرة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد "الوفد مع الوفديين".

وثمنت الجبهة لقاء رئيس حزب الوفد تؤكد أنها تضع مصلحة الوفد كأحد أعرق الأحزاب السياسية في مصر نصب أعينها وليعلو بيت الأمة فوق جميع العلاقات، وتؤكد الجبهة أن الخلاف مع رئيس الوفد هو خلاف سياسي في المقام الأول وليس خلاف شخصي معه.

وناقشت الجبهة في اجتماع اليوم الخطوات التى كانت قد اتخذتها منذ فترة من أجل تأسيس كيان سياسي جديد، الا انها قررت تأجيل استكمال الإجراءات لحين الانتهاء من المفاوضات مع رئيس حزب الوفد التي تري فيها توافقا مبدئيا من اجل إعلاء مصلحة الوفد وتثمينا للمبادرة التى قام بها المستشار بهاء أبو شقة.