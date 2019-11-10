أخبار مصر | بحضور مستشار الوزير.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف الغردقة بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور مستشار الوزير.. رئيس قطاع المتاحف يتفقد متحف الغردقة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ورافقه في جولته أعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي وذلك للوقوف على مستجدات أعمال العرض المتحفي به، إلهام صلاح مستشار وزير الآثار للمتاحف الجديدة، وحمادة إمام المشرف العام على متحف الغردقة.

وشملت الجولة صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض والذي يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق و بصورة أكثر تفصيلًا، والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ، كما تم التعديل والتبديل لبعض القطع التي تخدم سيناريو العرض المتحفي.

وتفقد كذلك كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

ومتحف الغردقة يعد من أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة الأثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له والتحهيزت وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، علي ان تتولي وزارة الاثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف، مما أن المتحف يعتبر أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية كما سيساهم فى الترويج للآثار المصرية.