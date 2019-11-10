أخبار مصر | تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات بجمهورية مصر العربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قامت أمانة العمال المركزية بعقد اجتماع تنظيمي مع بعض كوادر الحزب العمالية من مختلف المحافظات، لمناقشة خطة الحزب المستقبلية في المجال العمالي بمقر الحزب الرئيسي بميدان ماونتن فيو بالتجمع الخامس، بحضور بعض قيادات الحزب، كما وزعت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء كمية من البطاطين والسلع التموينية بالمجان على الأسر الفقيرة بمنطقة أبوجعدة بمدينة رأس سدر.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بقاعة مدرسة السعيدية بجوار جامعة القاهرة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة تخللها إلقاء بعض التواشيح والابتهالات الدينية، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة مطروح أمسية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مطروح، تخللها توزيع كميات من حلوى المولد على الحضور وبعض الأسر الفقيرة، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع كمية من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بقرى "إخنوای - دفره - ميت حبيش القبلية" بمركز طنطا.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية عدة منافذ لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة بمراكز "حصان الحجر- مشتول السوق - أبوحماد"، فضلا عن تنظيم عدة أمسيات دينية بمراكز القنايات - كفر صقر - الابراهيمية - الصالحية)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية البيهو بمركز سمالوط، فضلا عن إقامة عدة منافذ متحركة سيارات متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقري (دير السنقورية - عزبة روم - عزبة الرحمة - عزية بتول) بمركز بني مزار، وقامت أمانة الحزب بمحافظة السويس بتوزيع كمية من حلوى المولد "۱۰۰۰ علبة" بالمجان على الأسر الفقيرة بأحياء "الأربعين - فيصل - الجناين" بمدينة السويس.