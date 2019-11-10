أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول سوء خدمات إحدى شركات الاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول سوء خدمات إحدى شركات الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حول فشل الحكومة في مواجهة الخدمات السيئة التي تقدمها إحدى شركات الاتصالات، مُؤكدًا أن خدمات الشركة سواء في الاتصالات أو خدمات الإنترنت أصبحت في قمة السوء.

وقال حساسين، إن هذه الشركة التي لا هم لها سوى تحصيل الأموال الطائلة من المواطنين نظير عدم وجود خدمة تقدمها لهم، وتساءل قائلا: "لماذا تقف وزارة الاتصالات عاجزة في مواجهة هذه الشركة رغم أن القانون يعطى لها الحق في التدخل لوقف ممارسات هذه الشركة ضد المتعاملين معها"، مؤكدا أن هناك الآلاف من الشكاوى ضد هذه الشركة تحديدا ولكن لا أحد يعرف أسباب صمت الحكومة ضد هذه الشركة لتصحيح الأوضاع ووقف مخالفاتها ضد عملائها.

وأكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن عملاء تلك الشركة لم يعد يحملون معهم سوى قطعة حديد صامته لا تتلقى أي اتصالات أو تجرى اتصالات أو تستخدم وتتصفح وسائل التواصل الاجتماعى وصفحات السوشيال ميديا عبر النت متسائلا:"يا ترى من يحمى هذه الشركة ويجعلها فوق المحاسبة والقانون؟".