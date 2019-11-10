أخبار مصر | لـ20 مليون جنيه.. صندوق "عطاء" يوافق على زيادة رأس مال الشركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ20 مليون جنيه.. صندوق "عطاء" يوافق على زيادة رأس مال الشركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق "عطاء" الاستثماري الخيري، اجتماعا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ووكالة استديو للدعاية والإعلان، برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وذلك بالمقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي.

وخلال الاجتماع تم الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر لشركة صندوق عطاء لـ 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، وذلك لتوقع لوصول الأموال التي سيتم الاكتتاب بها مبلغ 250 مليون جنيه وهو الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وفقا لقانون سوق المال، والذي يمثل خمسون ضعف رأس المال المصدر للشركة والذي يبلغ 5 مليون جنيه، وحال الوصول الي الحد الاقصى سيؤدي إلي الاكتفاء بالمبلغ 250 مليون وغلق باب الاكتتاب، لذا تم بحث أمر الزيادة والتوجه نحو زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلي 20 مليون جنيه، حتى يصبح الحد الأقصي المسموح الأكتتاب به وجملة الأموال المستثمرة مبلغ 1 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في إطار دعم ذوي الإعاقة وتعظيم رأس المال حتي يدر عائد أكبر يتم إنفاقه على المجالات الخيرية لدعم ذوي الإعاقة.

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وشهد الأسبوع الماضي إطلاق الصندوق والبدء في الاكتتاب في وثائقه بقيمة مستهدفة تصل لـ 250 مليون جنيه في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله ل مليار جنيه لاحقاويقوم بنك ناصر والبنك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس بتلقى طلبات الإكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق حيث أن القيمة الاسمية لوثيقة الصندوق ١٠ جنيها وتوجه عوائد الوثائق لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء صحية او اجتماعية او تعليمية.

وبدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة.



وأعلنت وزارة الأوقاف عن دعمها للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه وبنك ناصر الاجتماعي 20 مليون.