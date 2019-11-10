أخبار مصر | 30 صورة ترصد فرحة الاحتفال بالمولد النبوي بالمتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 صورة ترصد فرحة الاحتفال بالمولد النبوي بالمتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت احتفالات المولد النبوي الشريف، أمس، في متحف الفن الإسلامي والتي استمرت ليوم كامل وشهدت عدة فعاليات تهم الصغار والكبار على حد سواء.

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان، مدير متحف الفن الإسلامي، إن الاحتفال جاء في إطار دور المتحف المجتمعي والتواصل مع الجماهير وعدم قصر دور المتخف على الجانب الثقافي فقط.

وتعددت الفعاليات، حيث بدأت بعدد من الورش للأطفال، حيث قام القسم التعليمي بعمل ورشة لعروسة المولد كما شارك فرع ثقافة القاهرة بورشة فنية عن المولد النبوي لذوي الاحتياجات الخاصة قام بها الأستاذ علي ماهر، وتم عمل نموذج محاكاة عن المولد النبوي الشريف من وحي التراث، إضافة لعرض التنورة.

كما تم افتتاح معرض مؤقت للأثار تحت عنوان "ولد الهدى" بحضور الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي والأستاذ عاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والشيخ عاشور مبروك عبد المنعم مبروك مدير عام منطقه وعظ القاهره والوفد المرافق له ممثلا عن الأزهر الشريف ونيافة القمص يوستوس فانوس بطرس كاهن كنيسة السيدة العذراء بمساكن ابو زعبل والقس يوسف نجيب نيابة عن نيافة الانبا مارتيروس اسقف عام شرق السكة الحديد بالقاهرة ممثلا عن الكنيسة المصرية والدكتورة مني العقاد والمؤرخ بسام الشماع وكوكبة من الشخصيات العامة.

كما تم تكريم الاستاذة علياء حامد عبد الجواد عن تفوقها وتحديها للاعاقة وفوزها وحصولها علي مركز أول مرتين في بطولة التايكوندو درع المنطقة القاهرة المفتوحة، وكان مسك الختام بفقرة الانشاد الديني لفرقة سلطان العارفين بقيادة الاستاذ احمد سليمان.

ويعد متحف الفن الإسلامي درة المتاحف الإسلامية في العالم، بل وقبلة كل راغب للتعرف على الحضارة الإسلامية وعظمتها، وملاذ الدارسين في علم الأثار الإسلامية والحضارة المصرية في العصر الوسيط.

ويحظى المتحف الإسلامي بإقبال كبير سواء من السائحين الأجانب أو المصريين، والكثير قد لا يعرف طريق الوصل للمتحف وأسعار دخوله ووقت الزيارة المتاح.

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موقع المتحف وكنوزه



يقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي علي مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر بالطبع والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس. يقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي علي مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر بالطبع والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس. أسهل الطرق للمتحف مترو الأنفاق



ويعتبر مترو أنفاق القاهرة الكبرى أسهل الطرق للوصول إلى المتحف الإسلامي، حيث يقع المتحف على مقربة من محطة مترو محمد نجيب، بخط مترو شبرا الجيزة، وبمجرد نزولك من المحطة من مخرج جامع الطباخ، ولو تنزهت قليلًا وجعلت قصر عابدين إلى يمينك ستجد المتحف الإسلامي في مواجهتك في مسافة تستغرق 15 دقيقة سيرًا على الأقدام. ويعتبر مترو أنفاق القاهرة الكبرى أسهل الطرق للوصول إلى المتحف الإسلامي، حيث يقع المتحف على مقربة من محطة مترو محمد نجيب، بخط مترو شبرا الجيزة، وبمجرد نزولك من المحطة من مخرج جامع الطباخ، ولو تنزهت قليلًا وجعلت قصر عابدين إلى يمينك ستجد المتحف الإسلامي في مواجهتك في مسافة تستغرق 15 دقيقة سيرًا على الأقدام. أسعار الدخول وأوقات الزيارة



ولو أن لديك ضيفًا أجنبيًا وطلب منك زيارة المتحف الإسلامي فتذكرة الدخول للأجنبي 120 جنيهًا، والطالب الأجنبي 60 جنيهًا، وللمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات، ومجانًا لمن هم فوق الستين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكذلك للمرحلة الابتدائية، وللصحفيين، ولطلبة التاريخ والآثار والفنون، والمتحف يستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من التاسعة إلى الخامسة، ويوم السبت يفتح أبوابه مساءً من الخامسة والنصف للتاسعة إضافة للفترة الصباحية. ولو أن لديك ضيفًا أجنبيًا وطلب منك زيارة المتحف الإسلامي فتذكرة الدخول للأجنبي 120 جنيهًا، والطالب الأجنبي 60 جنيهًا، وللمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات، ومجانًا لمن هم فوق الستين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكذلك للمرحلة الابتدائية، وللصحفيين، ولطلبة التاريخ والآثار والفنون، والمتحف يستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من التاسعة إلى الخامسة، ويوم السبت يفتح أبوابه مساءً من الخامسة والنصف للتاسعة إضافة للفترة الصباحية. 100 ألف قطعة أثرية وورش فنية



يضم المتحف ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية، منها مجموعة مقتنيات زجاجية أبرزها المشكاوات هي الأندر على مستوى العالم، ومجموعات من الآثار الخشبية والخزفية، وشبابيك القلل، والمسكوكات، والمخطوطات، والأسلحة، وبالمتحف قسم تعليمي خاص يقوم بعقد عدد كبير من الورش التدريبية لكل المراحل العمرية، ومنها ورش متخصصة للمرأة المعيلة. يضم المتحف ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية، منها مجموعة مقتنيات زجاجية أبرزها المشكاوات هي الأندر على مستوى العالم، ومجموعات من الآثار الخشبية والخزفية، وشبابيك القلل، والمسكوكات، والمخطوطات، والأسلحة، وبالمتحف قسم تعليمي خاص يقوم بعقد عدد كبير من الورش التدريبية لكل المراحل العمرية، ومنها ورش متخصصة للمرأة المعيلة. أقسام المتحف وأفضل جولاته