شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول فعاليات ورشة عمل اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التسونامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور شوقي زكي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول تنظيم المعهد القومي لعلوم البحار فرع الإسكندرية ورشة عمل بعنوان «اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التسونامي»، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الخامس من نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بمخاطر التسونامى، بحضور د.أمانى إسماعيل، عميدة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، ود. أحمد مصطفى، مدير فرع المعهد بالإسكندرية، وممثل لجنة IOC الإفريقية، وعدد من السادة الخبراء والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية ومراكز اتخاذ القرار.

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وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بموجات التسونامى ومخاطرها، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من آثارها، ورفع مستوى الوعى بكيفية تقليل المخاطر الناجمة عنها حال حدوثها، وتسونامي بين الحاضر والماضي، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول في الحد من مخاطر التسونامى.

ودارت مناقشات بين الحضور من الأساتذة والباحثين والخبراء مع الطلاب حول توعيتهم بمخاطر التسونامى، ورفع الوعي البيئي والمجتمعي لديهم.

وشارك في فعاليات ورشة العمل عميد كلية البترول والتعدين جامعة مطروح، ووكلاء كليتى العلوم بجامعتى الإسكندرية ومطروح، ورئيس معهد بحوث الشواطئ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ونقيب العلميين بالإسكندرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والعديد من المراكز البحثية الزراعية، بالإضافة إلى مشاركة 150 طالبا بثمانى مدارس بالإسكندرية.