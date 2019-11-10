شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس و«برلين للتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة برلين للتكنولوجيا (تي يو برلين TU Berlin)، في مجالات الهندسة والاتصالات والحاسبات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد وإدارة الأعمال والتربية والتعليم، وذلك بمقر جامعة تي يو برلين بالجونة بالغردقة.

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وأشار الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة تحرص على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع كبريات الجامعات الدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها ويفتح آفاقًا أرحب لخريجيها في سوق العمل محلياً ودوليًا، من خلال مواكبة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل، كما أعرب عن ثقته في أن هذا التعاون سيؤتي ثماره على مستوى الطلاب والخريجين، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلق جيل قادر على تولي مناصب قيادية في المستقبل.

وقّع مذكرة التفاهم رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أنجيلا أتيل، نائب رئيس جامعة تي يو برلين.

جدير بالذكر أن جامعة تي يو برلين من أكبر وأعرق الجامعات التقنية بألمانيا، حيث ترجع نشأتها إلى عام 1879 وحصل 10 من مدرسيها وخريجيها على جائزة نوبل العالمية، وافتتحت أول فرع دولي لها بمصر عام 2012 بالجونة- محافظة الغردقة، وتهدف لخدمة البحث العلمي في مصر بالعديد من مجالات الطاقة والبيئة والتنمية العمرانية وغيرها.