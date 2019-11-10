شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء من نيابة أمن الدولة يزورون طرة.. وسجين: «الأكل فوق ما تتخيل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا، بشأن زيارة أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة بجنوب القاهرة، في أواخر أكتوبر الماضي. وتوضح المشاهد واللقاءات الحالة الحقيقية للأوضاع الصحية والغذائية والنفسية والثقافية لنزلاء سجون هذه المنطقة، كنموذج لما هي عليه في سجون مصر الأخرى.

وأكد البيان أن هذه مجرد عينات من الحقيقة بداخل السجون المصرية، التي يسعى البعض لتشويهها وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها. وقال أحد السجناء في حديثه لأعضاء نيابة أمن الدولة: «الأكل فوق ما تتخيل، مش بجامل، اللحمة مرتين في الأسبوع».