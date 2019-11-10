شكرا لقرائتكم خبر عن «منظومة الشكاوى» بمجلس الوزراء تتعامل مع 62568 شكوى واستغاثة خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

متابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15344 شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا بهذا الشأن، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، تناول الإشارة إلى أن نصيب قطاعات الإسكان والمرافق، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والتعليم، والبيئة، والخدمات الصحية وصل إلى 79% تقريباً من إجمالى الشكاوى والطلبات والالتماسات خلال الشهر.

وكانت أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها هي وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 13% من إجمالى الشكاوى المُوجهة، تليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%.

وكانت أعلى المحافظات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين هي محافظة القاهرة بنسبة 7%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 4%، ثم محافظتا الإسكندرية والدقهلية بنسبة 3% لكل منهما ثم محافظة الشرقية بنسبة 2%، يليها محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية بنسبة 1% لكل منها.

وقد بذلت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة جهوداً كبيرة في فحص وإزالة أسباب الشكاوى خلال شهر أكتوبر، وحققت العديد منها نسب إنجاز متميزة في التعامل مع الشكاوى الواردة خلال الشهر أو الأشهر السابقة وتم الاستجابة لها خلال هذا الشهر، حيث حققت وزارة الصحة والسكان اعلى نسبة انجاز لشكاوى الشهر يليها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والنقل.

كما حققت محافظة البحيرة أعلى نسب استجابة خلال الشهر تليها محافظات المنوفية، وكفرالشيخ، والشرقية، والسويس، والقليوبية، والمنيا.

وحققت جامعة المنيا أعلى نسب استجابة على مستوى الجهات تليها جامعة بنى سويف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبنك المركزى المصرى.

وقال الدكتور طارق الرفاعى: أظهرت نتائج تحليل الإجراءات المُنفذة بمعرفة الجهات المُختصة تطوراً في سرعة استجابة وجودة الإجراءات المتبعة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع الشكاوى التي قد تمثل ضرراً أو خطورة على حياة المواطنين، حيث يتم التنسيق مع الجهات فور ورود أو رصد هذه الشكاوى أو البلاغات لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها ومتابعة الإجراءات المنفذة وتوثيقها بالصور اثناء وبعد إزالة أسباب تلك الشكاوى. وهذه الاستجابات السريعة تساهم إيجابياً في الحد من أسباب الحوادث ودرء أزمات أو كوارث محتملة الحدوث. ومن الجهات التي تسجل سرعة استجابة الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وشركات الكهرباء والغاز.

كما ساهم قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان بجهود مُتميزة في التعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين وما يُرصد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى حول الإشارة لوجود أمراض وأوبئة على حد زعم من يبث هذه الأخبار في بعض المدارس، حيث قام قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بالتعامل الفوري معها وتحريك لجان فحص ومراقبة ورصد ومسح شامل، والتأكد من عدم وجود إصابات فعلية بالمدارس التي تم ذكرها في بلاغات واستفسارات المواطنين المتداولة على مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعى. وعلى الرغم من عدم صحة هذه الأقوال، وكإجراء وقائى واحترازى قامت فرق من الطب الوقائي والتأمين الصحي بإجراء التطهير اللازم بهذه المدارس لطمأنة أولياء الأمور، وهو ما ساهم في إظهار الحقائق ودحض الشائعات المختلفة، ومن أمثلة ذلك مدرستا مصطفى النجار الابتدائية بسموحة وصقر الخاصة للغات بالإسكندرية، ومدرسة هشام بركات بطلخا بالدقهلية، ومدرسة الفاروق الخاصة لغات بالهرم بالجيزة، ومدرسة مصطفى حشمت بطنطا بالغربية.

كما ظهر بشكل واضح التكامل بين الجهات الحكومية في التفاعل مع بعض الشكاوى التي تستدعى طبيعتها تعامل أكثر من فريق عمل من أكثر من جهة معنية لإزالة أسباب الشكوى بالعمل معا، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات الحكومية المختلفة على سرعة الاستجابة لمثل هذه الشكاوى واهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ بأى مظهر من مظاهر الخلل الواجب تلافيه، ومن أمثلة ذلك تعاون الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة الكهرباء في بعض الشكاوى المرتبطة بخروج كابلات كهرباء من الأرض أعلى بعض الكبارى، وتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مع المحليات في شكاوى التضرر من آثار تساقط الأمطار بغزارة.

ونفذت المنظومة خلال الشهر تعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، حيث استقبلت ورصدت المنظومة عدد 721 شكوى خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر 2019، بشأن تضرر أصحابها من تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي سقطت على عدد من المحافظات، وقامت المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الشكاوى، حيث تم توجيه الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها لجهات الاختصاص وعلى رأسها المحافظات التي تأثرت وهي محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والقليوبية والجيزة ومطروح ودمياط والإسماعيلية.

واستمرت المنظومة في استقبال مشاركات المواطنين تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتخصيص رقمى واتس آب لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة، فقد استقبلت المنظومة أكثر من 16 ألف رسالة وصورة خلال الشهر، حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 1673 شكوى، وتم توجيهها للجهات المختصة حيث أسفرت جهود الجهات عن رفع آلاف الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة.

وتعكس شكاوى المواطنين واستفساراتهم من خلال وسائل استقبال المنظومة المختلفة للشكاوى إيجابية ووعى المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مظاهر القصور والخلل عبر القنوات الرسمية للدولة لسرعة اتخاذ اللازم في شأنها.

وفيما يلى نماذج من الاستجابات التي قامت بها الجهات خلال الشهر:

شكاوى الأمن:

استجابت وزارة الداخلية للاستغاثة المُقدمة من مواطنة وزوجها يبلغان من العمر 69 عاما بطلب العفو عن نجلهما الذي أمضى في محبسه بليمان طرة نصف مدة العقوبة، وأفادت الوزارة بأنه قد تم الإفراج الشرطى عن النزيل بتاريخ 18/10/2019.

واستجابت الوزارة لشكوى مواطن ضد أشخاص بسبب التعدى بالضرب والسرقة عليه، وقام بعمل محضر بمركز شرطة أبنوب أسيوط، حيث اضطلعت الجهات المعنية باستهداف المتهم/ م. أ. م المحكوم عليه (بالسجن 15 سنة) بتهمة سرقة بالإكراه في قضية جنايات أبنوب وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر (2) أحوال أبنوب باستهداف باقى المتهمين المحكوم عليهم حضروا وأبدوا رغبتهم في عمل إعادة إجراءات في القضية المشار إليها وبالعرض على نيابة شمال أسيوط قررت إخلاء سبيل المحكوم عليهم وتم تحديد جلسة بتاريخ 2/11/2019.

وكذلك استجابت لشكوى من مواطن لعدم تنفيذ حكم بالحبس ضد المدعو ع. ف. م المقيم بعزبة الصعيدى في قضية جنح مركز دمياط 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه حيث اضطلعت الأجهزة الأمنية باستهداف محل إقامة وأماكن تردد المحكوم عليه/ ع. ف. م عدة مرات وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإيداعه بسجن المركز بتاريخ 19/10/2019.

شكاوى المياه والصرف الصحى:

استجابت محافظة بورسعيد لشكوى سكان منطقة مساكن بورتكس بحى الضواحى من تسرب للمياه والصرف الصحي بالشوارع منذ فترة طويلة، مما يعوق الحركة والسير على الأقدام ويسبب معاناة الأطفال أثناء الذهاب للمدارس، وانتشار الأمراض والحشرات والروائح الكريهة، حيث قام حي الضواحى بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بإصلاح موقع تسريب المياه والصرف الصحى بالمساكن، والقيام بحملة نظافة وتطهير كامل للموقع على مدار يومين حتى تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات الموجودة.

كما استجابت محافظة أسوان لشكوى من وجود مياه صرف صحى في نفق السكة الحديد بمنطقة السد العالي بأسوان، حيث أوضحت قيام مجلس مدينة أسوان بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بدفع عربات الكسح والشفط وعمال الصيانة وتم عمل اللازم.

وقامت محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكاوى سكان شارع السلطان حسين بالإسماعيلية من وجود بالوعات بدون اغطية، حيث وجهت مركز ومدينة الإسماعيلية لتنفيذ حملة على جميع بالوعات الأمطار بالمنطقة وتغيير وإصلاح اغطية البالوعات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة.

واستجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشكوى تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من عدم صلاحية غطاء بالوعة مما يعرض أمن وسلامة المارة والسيارات للخطر في شارع العروبة أمام مقهي ليالي الحلمية شارع الهرم محافظة الجيزة، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على الفور بمراجعة جميع اغطية البالوعات بشارع العروبة بالهرم وتم إصلاح ثلاث بالوعات بالشارع.

واستجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشكوى أخرى تم رصدها على موقع اليوم السابع بعنوان «اضبط مخالفة.. بلاعة مفتوحة تنذر بكارثة أمام مجمع مواقف المحلة بالغربية» حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالتعامل الفوري مع الواقعة ومراجعة موقع الشكوى وإصلاح البالوعة.

شكاوى الكهرباء:

استجابت محافظة الإسماعيلية لشكوى حول تضرر أهالي منطقة البهتيني بجوار الجامع الجديد حي أول الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية من الظلام الدامس وأعطال أعمدة الإنارة بالمنطقة، حيث تم تركيب كشافات إنارة وصيانة الأعمدة فور ورود الشكوى.

كما استجابت محافظة قنا لشكاوى أهالى نجع خليفة برفاعة التابعة لمجلس قروى الكوم الأحمر بمركز فرشوط محافظة قنا، بوجود عمود إنارة بأحد الشوارع آيل للسقوط في مفترق أربعة طرق وسقوطه يمثل كارثة وخطرا جسيما على المواطنين وتم معاينة العمود بالشارع المعاينة الفعلية منذ سنة ولم يتم إصلاحه والعمود تزداد درجة ميوله بشكل سريع، حيث أوضحت أنه بالتنسيق مع رئيس مدينة أبوتشت تم الانتهاء من تركيب عمود الكهرباء الجديد، وتم شد السلك عليه.

كما استجابت محافظة البحيرة لشكوى مواطن من سوء جودة أعمدة الإنارة في قرية كفر سلمون بالوحدة المحلية شابور مركز ومدينة كوم حمادة بجوار مركز شباب القرية حيث إنها تحتاج إلى صيانة عاجلة مع وجود الأمطار الشتوية، فتوجه العاملون بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية ومسؤولو هندسة كهرباء كوم حمادة للموقع على الفور وتم إصلاح العمود وتركيب خمسة عوازل وإعادة شد السلك عليه.

واستجابت محافظة سوهاج لتضرر أهالى قرية نجع الخيام مركز دار السلام من تآكل قاعدة عمود كهرباء يحمل خمسة خطوط كهرباء بالقرية واقترب على الوقوع وإحداث أضرار جسيمة، حيث قامت هندسة كهرباء دار السلام بتغيير العمود بآخر أكبر في القطر حتى يتحمل شد الأسلاك في أكثر من اتجاه وجار شد الأسلاك وتوصيلها بالعمود.

وكذلك استجابت محافظة القليوبية لاستغاثة من مواطني عزبة رستم الشرقية ميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من محول كهرباء لا يوجد به أي عوازل كهربائية ومع سقوط الأمطار يعرض حياة المواطنين للخطر مع العلم بأن شبكة الكهرباء متهالكة، حيث تم تركيب عوازل على محول عزبة رستم وأصبح الوضع آمنا.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستجابة لشكاوى المواطنين المختلفة حول انقطاع الكهرباء ومنها شكوى مواطن من انقطاع كهرباء من ٦ صباحا بشارع رشيد بجوار مصنع المكرونة مركز منيا القمح محافظة الشرقية وأوضحت الشركة أن الفصل بسبب أن الكشك متهالك ولم يتم الإصلاح، حيث أوضحت أنه تم عمل اللازم وإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي والتيار الآن مستقر.

وبالنسبة لشكوى مواطنة بخصوص حدوث حريق في محل سكنها بمدينة التوفيق مدينة نصر أول في دورين بسبب ماس كهربائي واحتراق بوكس الكهرباء أدى لفصل الكهرباء عن العمارة بالكامل، وتم الاتصال بشركة الكهرباء وكان الرد سيتم إرسال فنى، أوضحت الوزارة أنه قد حدث ماس في العمود الصاعد من الدور الثامن بسبب سقوط المياه على علبة العمود الصاعد وتم فصله وإصلاحه وإطلاق التيار.

واستجابة لشكوى مواطنة من انقطاع التيار الكهربي لحى الأمل شارع طابا بجوار صيدلية نها شارع مديرية الصحة مدينة طور سيناء- جنوب سيناء، أوضحت حدوث عطل من مغذى الأمل من موزع الطور القديم وتم الإصلاح.

كما استجابت لشكوى أهالى عزبة الأوقاف التابعة لسماكين الغرب مركز الحسينية محافظة الشرقية من رفع المحول الخاص لإصلاحه منذ 15 يوما ولم يتم تركيب محول بالعزبة ويعيشون في الظلام، حيث اتضح أن المحول قدرة 25 ك .ف.ا وحمله ٦٠٪ ويغذى عدد ٧ منازل فقط منهم عدد ٢ منزل مغلقين والمحول حدث به عطل وتم إصلاحه بورشة المحولات بالقطاع ولكن تعذر تركيبه ليلا حيث إنه مركب على البرج وتم تركيبه وتوصيل التيار الكهربى صباح اليوم التالى.

واستجابت الوزارة لشكاوى مواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة بشارع الشهيد حسين سليمان متفرع من ش الشيخ أبوالنور روكسي أثناء وبعد تساقط الأمطار، حيث أوضحت أنه تم فصل التيار عن البرج السكني بسبب الأحوال الجوية وانقطاع الكهرباء بسبب فصل الكابل الخاص بالعقار من على الشبكة الهوائية بسبب المياه وتم تغيير الكابل وإعادة الكهرباء.

شكاوى الغاز الطبيعى:

وتعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شكوى مواطن من وجود تسريب للغاز من البوتاجاز بمنزله مع صعوبة إبلاغ الشركة المسؤولة عن العطل مع العلم بأن تسريب الغاز من أسبوعين، حيث أفادت الشركة المسؤولة بأنه فور تلقى الشكوى تم إرسال سيارة طوارئ بكامل طاقمها للتعامل الفورى مع الحالة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين وجود تسريب بدروب البوتاجاز وتم الإصلاح في حينه وإعادة تشغيل البوتاجاز وتم الاتصال بالعميل تليفونياً والتأكد من انتهاء الشكوى.

شكاوى فواتير المياه والكهرباء والغاز:

شكوى مواطن من عدم انتظام قراءة عداد المياه الخاص بشارع محمد عزت- قرية منطى- شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأنه تم التواصل مع المواطن وأفاد بأن القارئ غير منتظم فتم التنبيه على القارئ بالمرور على المواطن وتحويله للشؤون القانونية لتقصيره في أداء عمله.

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شكوى مواطن من التقدير الجزافي لعداد المياه حتى وصلت المديونية إلى ٩٠٠ جنيه لكل شهر، تم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوجود أرقام تقديرية في فواتير المياه الخاصة بالاشتراك بدأت بـ ٩٠٠ جنيه لكل شهر دون وجود قراءة دقيقة لعداد المياه فتم تغيير العداد وكان مبلغ المديونية 5200 تم دفع 20% بقيمة 1000 جنيه وجدولة واعادة محاسبه للأشهر السابقة وعمل مقاصة وتم التواصل مع الشاكي وتقدم بالشكر.

شكوى مواطن من ارتفاع فواتير المياه لشهرى سبتمبر وأكتوبر بالاحتساب بالمتوسط، حيث إن العداد معطل بعنوانه بقرية النخيلة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، فتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برصد فاتورة شهري (سبتمبر، أكتوبر) بالخطأ بأن العداد معطل وتم تصحيح الخطأ في فاتورة شهر نوفمبر وإثبات القراءة الحالية وتغيير حالة العداد إلى سليم وتم عمل تسوية في الدورة القادمة، وتم تواصل قسم التفتيش له وشرح وتوضيح الأمر للعميل. وتقدم العميل بالشكر والاهتمام بالموضوع.

شكوى مواطن من خطأ قراءة عداد المياه الخاص به وذلك أدى إلى ارتفاع فاتورة شهر أكتوبر لتصل إلى 227.5 جنيه، تم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأنه بمراجعة رقم حساب العميل تبين أنه منتظم بالسداد والقراءات فعلية وتم عمل جدولة للمواطن وتم إبلاغه بما تم وأزيلت أسباب الشكوى.

شكوى مواطن مقيم بالعنوان بشارع رمز النجار متفرع من شارع الحرية مدينة المنيا من قراءات العداد الخاص بالكهرباء لمنزله، وعدم أخذ القراءات الصحيحة من عدادات الكهرباء على الرغم من مرورهم بشكل دوري كل شهر، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث بالفحص تبين أن المشترك مستفيد بعداد فعلا وبمراجعة الاستهلاكات تبين أنها غير منتظمة حيث صدرت فاتورة في شهر 9/2019 بكمية 1234 ك بمبلغ 1829.30 تم تقسيطها على 3 شهور بالحاسب الآلى وتم إعادة تشريح الكمية على 5 شهور وتبين أن الكمية المذكورة بمبلغ 951.25 جنيه سدد المشترك فاتورة شهر 9/2019 كما تبين وجود فرق دفعة مقدمة مستحقة للمشترك بمبلغ 269 جنيها مع إلغاء الأقساط الموجودة على المشترك وذلك بدورة 11/2019.

شكوى مواطن من إصدار فاتورة كهرباء شهر أغسطس بها خطأ بأكثر من 1000 كيلو وتقدم بشكوى على رقم 121 وتم التحقق من الشكوى وثبت أن الفاتورة بها خطأ وتم الاتصال بالمواطن الذي فوجئ بصدور فاتورة شهر سبتمبر ولم يتم إصلاح الخطأ بها بل وعلى العكس بها قراءة تزيد عن قراءة العداد بـ 1285 كيلو. حيث إن القراءة بالفاتورة 13985 كيلو بينما قراءة العداد الحقيقية هي 12700 كيلو وطلب سحب فواتير شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الخاطئة وإصدار فواتير صحيحة لهذه الشهور طبقاً لقراءة الشركة الصحيحة، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث قامت الشركة بمراجعة قراءات العداد واتضح أن قراءة العداد السابقة هي ١٢٩٢١ والقراءة في ١٠/٢٠١٩ هي ١٤١٨٥ بفارق ١٢٦٤ لصالح المشترك فتم تعديل القراءة في ١١/٢٠١٩ إلى ١٢٩٢١ وتم عمل تسوية دائنة للمشترك.

شكوى مواطن مقيم بالدخيلة منطقة الشمعدان محافظة الإسكندرية من أن المحل الخاص به تصدر له فاتورة شهرية ثابتة بـ 900 جنيه بالرغم من وجود عداد بالمحل، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم بحث الشكوى وتبين وجود عدد 2 محل مربوطين على المجمع بناء على مذكرة الشبكات مربوطة فنيا وغير مربوطة دفتريا لذلك تم عمل إعادة للتسوية بكمية فاقد 11085 بأشهر محاسبة 21 شهرا وذلك من شهر 1/ 2018 حتى 10/ 2019 وتبين أحقية الشاكي ويتم عمل التسوية اللازمة وبذلك تم إنهاء الشكوى.

شكوى مواطن من فواتير الغاز، حيث أوضح أن الفواتير لا تأتي في مواعيدها من شهر إبريل 2019 ونتيجة لذلك فعليه رصيد (1200 جنيه)، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية وتم الاتصال بالعميل وأخذ القراءة بالعداد وتم إدراجها في إصدار 11/2019 وتم الإتفاق معه على تقسيط الفاتورة فور صدورها وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.

شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز منذ إبريل 2019 وأن الفاتورة الحالية لشهرى 8 و9 تضمنت ما سبق من أشهر، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية حيث تم إيفاد مندوب إلى منزل العميل وتم تحصيل الفواتير المستحقة وأخذ القراءة الحالية بالعداد وتم إدراجها ضمن إصدار 11/2019 وتمت إحاطته بالوسائل التي تقدمها الشركة للتيسير على العملاء وإبلاغ القراءة وسداد الفواتير وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.

شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز لـ3 اشهر معاً (8، 9، 10) في فاتورة واحدة تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية حيث تم التواصل مع العميل والتوضيح له أن كمية الاستهلاك المدرجة تخص عدد 3 أشهر محاسبة وأنه قد تم توزيع الكمية بالكامل على عدد أشهر المحاسبة ليستفيد العميل من توزيع شرائح الاستهلاك وبالتالي متوسط الاستهلاك الشهرى يقع في الشريحة الأولى وقد تم التوضيح للعميل طرق إبلاغ القراءة المختلفة وشرائح الاستهلاك وبنود الفاتورة وقد تفهم العميل الأمر.

شكاوى الكبارى:

تم رصد شكوى على موقع فيس بوك عن وجود ميل للسور الحديدى الخاص بالطريق الدائرى أعلى منطقة الشهيد بالطوابق وكذلك خروج كابلي كهرباء من الأرض في موقع الميل، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث اتضح أن الكابل هو كابل إنارة أعلي الدائري لا يتبع الشركة ولا يوجد به كهرباء وتم إعادة عزله وتعميقه ثم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والتي قامت بإرسال فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة الدرابزين الآيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل درابزينات جديدة بالورش وتم تركيبها.

تم رصد شكوي حول حاجز حديد آيل للسقوط أعلى الدائري الوصلة فوق ترسا المتجه إلى المريوطية قبل شارع الهرم، فتم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والتى قامت بإرسال فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة الدرابزين الآيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل درابزينات جديدة بالورش وتم تركيبها.

شكاوى آثار الأمطار والسيول:

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بجهود كبيرة في المدن الجديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين لشفط مياه الأمطار نتيجة لكميات الأمطار الكبيرة وكذلك انقطاعات الكهرباء الناتجة عن ذلك ومن أكثر المناطق التي تمت بها هذه الجهود مدينة العبور، حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات شفط تابعة للجهاز و4 عربات من الأجهزة المجاورة بالإضافة إلى عربة السيول وعربة طوارئ، وتم السيطرة على الموقف في جميع الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق ومن أهمها نفقا الحيين السابع والتاسع والطريق الرئيسي للمدينة.

كما قامت محافظة الإسكندرية بجهود كبيرة في الاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من جراء الأمطار، ومتابعة عمليات صرف مياه الأمطار بأغلب مناطق المحافظة ومنها الهانوفيل والعجمى البيطاش ومنطقة المنشية ومحطة الرمل والدخيلة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة حيث تم شفط المياه من شارع هاني كمال الدين سيدي جابر حى شرق، وشارع الحجارى بحرى والشوارع المجاورة بحي الجمرك، وخلف سنترال العوايد ومن شارع بن عقيل شاكوس وانفاق 45 وسيدي بشر ومحمد نجيب وشارع بن سلامه وشارع مصطفى كامل بحى المنتزه أول.

كما قامت محافظة الدقهلية بجهود كبيرة للاستجابة للشكاوى الواردة لها لكسح مياه الأمطار ومنها على سبيل المثال قرية البصراط مركز المنزلة حيث أوضح أهل القرية أنهم محاصرون بالقرية نتيجة الأمطار الغزيرة وتوقف البيارات عن امتصاص مياه الأمطار، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوجيه عدد من سيارات شفط المياه لإزالة أي آثار أمطار متواجدة واستمر العمل حتى مساء نفس اليوم، كما تم التعامل مع الشكاوى الواردة من أهالى قرية البيضاء وقرية الربع مركز تمى الأمديد وبمدخل مدينة المنصورة لسحب المياه لتيسير حركة المواطنين والسيارات على الطرق.

وقامت محافظة مطروح بالتعامل مع ما ورد لها من شكاوى ومنها عطل حركة السيارات على طريق مطروح الإسكندرية بسبب مياه الأمطار قاطعة الطريق الدولي إسكندرية- مطروح ك 55 قبل مطروح حيث تم شفط المياه من اطنوح على الطريق الدولي مع تمركز فريق عمل بمنطقة رأس الحكمة ومعهم ٢عربة كسح و٢ ماكينة شفط احتياطي لأي طوارئ جديدة على الطريق، كما تم سحب المياه من الطريق الرئيسى بمركز الضبعة حيث غطت المياه نصف الطريق لمسافة ٢٠٠ متر تقريبا والتي كانت بكميات كبيرة جدا.

واستجابت محافظة كفرالشيخ لشكوى أهالي طلاب مدرسة قرية 62 الخاشعة بمركز الحامول محافظة كفرالشيخ من غرق حوش المدرسة مياه الصرف والأمطار، وتم رفع المياه ونظرا لوجود رمال بأرض الفناء فقد تم عمل خطوط عرضية وطولية لإحكام التصفية وتمت الإعادة عليها.

كما استجابت محافظة كفرالشيخ لما تم رصده حول غرق قرى الحدادي، والصيادين، والقواسم بمركز سيدى سالم محافظة كفرالشيخ، حيث أوضحت أن مصرف نشرت يصرف في بحيرة البرلس وأن أعلى منسوب افتراضي تصل إليه المياه في البحيرة ٥٠ سم وارتفاع منسوبه نتيجة لارتفاع منسوب المياه في بحيرة البرلس بمقدار 1.2 م مما أدي إلى ارتداد المياه في مصرف بحر نشرت وغرق الجسر المشترك بين المصرف المذكور وترعة جادالله بطول 1.5 كم ولمعالجة ذلك فقد تم تركيب ٤ وحدات طوارئ لتخفيض مناسيب المياه كما تم نقل عدد 7 حفار لموقع الغرق وتمت تعلية جسور المصرف في المنطقة الغارقة ومنسوب المياه بالمصرف ينخفض تدريجيا بصورة بطيئة وذلك لارتباطه بمنسوب البحيرة.

ونتيجة لرصد استغاثات المواطنين سكان منطقتى قشوع ونادي الصيد بمحافظة الإسكندرية نتيجة الأضرار التي لحقت بهما بسبب الأمطار، قامت وزارة التضامن الاجتماعى على الفور بتوجيه فريق عمل للانتقال برفقة عدد من المؤسسات الخيرية للتخفيف من معاناة المضارين وتبين أن عدد الاسر المضارة ٨ بسبب تراكم المياه لعدم توافر شبكة صرف صحي بالمنطقتين، وتقرر تقديم مساعدات عينية عاجلة من إحدى المؤسسات الخيرية: مواد غذائية ولحاف فيبر لكل أسرة، كما تم تكليف رئيس الوحدة الاجتماعية بمساعدة الأسر في سرعة إنهاء مستندات صرف تعويضات الممتلكات من بند الإغاثة.

وبالنسبة لشكوى أهالى منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية بخصوص محطة الصرف الزراعي التي لا تعمل وأن الموظفين يقومون بتشغيله لصالح صيادى الزراعة بالبحر المتوسط وليست للزراعة وأنه تم فتح الرى بالصرف مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، أوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنه حدث عطل بإحدي دوائر التغذية الكهربائية بمحطة قلابشو وزيان، وتزامن ذلك مع زيادة معدلات مياه الري وهطول الأمطار بشدة مع عدم استهلاك المياه في الزراعة فقامت أجهزة الوزارة بغلق كافة الفتحات المؤدية إلى المحطة وفتح هدار جمصة فتحاً حراً لتخفيف العبء عن المحطة كما قامت إدارة صرف دمياط بتطهير المنطقة الواقعة أمام محطة الصرف المذكورة حتي عادت المحطة إلى معدلاتها الطبيعية.

شكاوى تراكمات القمامة والبيئة:

شكاوى جماعية من خلال خطى الواتس آب من حرق مدفن القمامة في العبور الجديدة من خط 10 بوابة 8 جمعية عرابي وأن الحريق ضخم ومستمر من 3 ساعات وسبب وجود سحابة سوداء تغطي كل أنحاء العبور، تم توجيه الشكوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قام جهاز مدينة العبور الجديدة بالتعامل مع حريق مقلب العبور والسيطرة على الحريق من خلال سيارات قلاب واللوادر، وعمال تم الدفع بهم من جهاز المدينة للتعامل مع الوضع بالإضافة لقوات الحماية المدنية وقد بذل جهاز المدينة وقوات الحماية المدنية كل الجهد للسيطرة على الحريق بالمقلب العشوائي الذي يوجد به مخلفات وتم إزالة أسباب الشكوى في حينه وإبلاغ المواطن.

شكوى أهالي قرية برج مغيزل منطقة المراح خلف المسجد العتيق بقرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، من انتشار الناموس والذباب بسبب تراكمات القمامة الكبيرة بالقرية وخاصة مع وجود تجمعات مياه أيضا، تم توجيه الشكوى لمحافظة كفرالشيخ التي قامت على الفور بتوجيه سيارة شفط مياه وسيارات النظافة وإزالة أسباب الشكوى بالقرية.

شكوى مواطن من خلال رقمى الواتس آب من تجمع وتراكم القمامة بطريق المقابر بقرية الماي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، تم توجيه الشكوى للمحافظة التي قامت برفع تراكمات القمامة بحوالي 40 طنا وإحاطة المكان بسور من الطوب البلوك الأبيض وزراعته بمشاركه من أهالي المنطقة.

شكوى مواطن من خلال رقمى واتس آب من تراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمنطقه ترعة الحجر وعدم اهتمام الوحدة المحلية بقرية البتانون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية بجمعها ونشوب حرائق بها أكثر من مرة وخطورتها على صحة الأطفال ووجود محول كهربي بالقرب منها، تم توجيه الشكوى للمحافظة التي قامت برفع تجمع القمامة بصفة دورية من المنطقة المذكورة ومن أمام محول الكهرباء من خلال حملة مجمعة بمعدات وحدة التدخل السريع بمدينة شبين الكوم.

رصد شكوى مواطن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من تراكم القمامة بشارع مؤسسة الزكاة بعزبة النخل حى المرج، تم توجيه الشكوى لمحافظة القاهرة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة وتم عمل حملة لرفع التراكمات بطول الشارع.

شكوى مواطن من خلال رقمى الواتس آب من تراكم القمامة بالعنوان ٣٢ شارع الرحمة صفط اللبن حى بولاق الدكرور، تم توجيه الشكوى لمحافظة الجيزة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة ويتم رفع هذه التراكمات.

شكوى مواطن من تراكمات القمامة بشارع العروبة أمام شارع نعيم رمضان الطالبية هرم، تم توجيه الشكوى لمحافظة الجيزة حيث قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بالتعامل مع موقع الشكوى وتم إزالة أسباب الشكوى.

شكوى مواطن من خلال خطى الواتس آب من تراكم القمامة على سور مدرسة أحمد أمين شارع شبين خلف رضا حلمى- حى ثالث الإسماعيلية، تم توجيه الشكوى لمحافظة الإسماعيلية التي قامت بتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة والرتش المتواجد على سور المدرسة.

شكوى مواطن من تراكم القمامة بمساكن الشروق محافظة القاهرة خلف النادي الأهلي امام عمارة رقم ٧٣، تم توجيه الشكوى لمحافظة القاهرة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة وتم رفع التراكمات.

شكاوى أهل قرية كوم النور بميت غمر محافظة الدقهلية من الدخان الناتج عن حرق قش الأرز من فلاحي القرية طوال موسم حصاد الأرز، تم توجيه الشكوى لوزارة البيئة حيث تم عمل مسح شامل لنطاق محل الشكوى من أراض مزروعة بالأرز وتبين بالمتابعة وجود حرق كامل لقش الأرز بحوض الدليل جمعية كوم النور وتم تحرير محضر إثبات الحالة باسم/أ. أ. ع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسجل المحضر برقم ٣٤٦٧٣ جنح مركز ميت غمر لسنة ٢٠١٩.

شكاوى التعليم:

شكوى بعض أولياء أمور طلبة المدرسة الرسمية الدولية الحكومي بزهراء مدينة نصر التي تم إنشاؤها هذا العام ورغم مضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسى إلا أن المدرسة مازالت تحت التجهيز وتعانى من مشكلات مثل توصيل الكهرباء والصرف الصحى وفرش الفصول وتجهيز الملعب وكذلك توفير العمالة وغيرها، تم توجيه الشكوى لوزارة التربية والتعليم التي أفادت بالتعامل السريع مع المشكلات الموجودة بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه والصرف والكهرباء وتجهيز الأثاث وتوفير العاملين وجار الانتهاء من تغطية فناء المدرسة بالنجيلة. وبدء الدراسة بالمدرسة يوم الأحد الموافق 20/10/2019.

شكاوى التضامن والمساعدات الاجتماعية:

شكوى مواطنة من مكتب تأمينات جنوب الجيزة بسبب فقدان الملف التأميني الخاص بالزوج المتوفي وتأخر صرف المعاش منذ 30/5/2019، تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف المعاش دوريا اعتبارا من معاش 11/2019 على بريد السعيد بالزهراء بمبلغ 2212.40 وتم تسليم شيك متجمد المعاش بمبلغ 20035 في 30/9/2019.

شكوى مواطن تقدم باستقالته من إحدى الهيئات الحكومية وأخلي طرفه تماما في 27/5/2019 ومنذ هذا التاريخ لم تصرف مكافأته التأمينية عن مدة الخدمة بالحكومة، وكذلك عدم صرف معاشه الشهرى، تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف معاشه اعتبارا من معاش شهر 12/2019 على بنك القاهرة فرع الدقى وسيصله شيك بمستحقاته على عنوانه، وقد أثنى المواطن على سرعة تنفيذ الإجراءات وشكر الوزارة والمنظومة.

شكاوى التعاملات المالية:

شكوى من مواطنة من تأخر إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بالمرتب والأمر بين الإدارة التعليمية والبنك المصدر، تم توجيه الشكوى إلى البنك المركزى المصرى الذي أفاد بأن البنك قام بإصدار بدل فاقد لبطاقة المرتبات الخاصة بالشاكية بتاريخ 14/10/2019 وعليه فقد تم إنهاء امر الشكوى.

شكوى مواطن من تأخر تحويل مبلغ ٢٥ ألف دولار من حسابه في السعودية لحسابه في أحد البنوك المصرية ولم تصل لمدة ١٣ يوما علما بتأكيد البنك السعودي بوصول الحوالة، تم توجيه الشكوى إلى البنك المركزى المصرى الذي أفاد بإضافة المبلغ موضوع الشكوى إلى حساب الشاكى بتاريخ 9/10/2019 كما أرفق البنك صورة من خطابه الموجه للشاكي لإفادته بما تقدم.

شكاوى حماية المستهلك:

شكوى مواطن من شركة للأجهزة الإلكترونية حيث قام بشراء تليفزيون 50 بوصة سمارت وبعد 6 شهور تعطل وطالب الشركة بتغيير التليفزيون فرفضت، تم توجيه الشكوى لجهاز حماية المستهلك وقام الجهاز بمخاطبة الشركة المسؤولة للتنسيق مع المواطن حول العطل المذكور، وتمت الصيانة بدون مقابل وتمت إزالة أسباب الشكوى.