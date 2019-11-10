شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب 10 آلاف دولار مزيفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت جمارك مطار الغردقة برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى المزيف بالمخالفة لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

كان اشتبه مهند سامي، رئيس قسم التفتيش بحمرك مطار الغردقة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحله طيران شركة خطوط بيجاسوس رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا اشتبه فى راكب مصري قادم من تركيا.

وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود صبري وعادل قرني ومينا نادي ومصطفي جنيدي مأمور الجمرك تحت اشراف جابر موسي رئيس قسم التفتيش بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 10 آلاف دولار أمريكى مزيفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبة اليد الخاصة به .

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة .

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جمارك مطار الغردقة (1)



جمارك مطار الغردقة (2)



جمارك مطار الغردقة (3)



دولار مزيف