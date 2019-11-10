شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنى للأرصاد": تساقط أمطار تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة على أبوظبى ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدن أبوظبى ودبى والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة فى دولة الإمارات، تساقط أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك تزامنا مع المنخفض الجوى الذى عم غالبية دول الخليج الستة.

وكان المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات قد توقع أن يكون طقس اليوم غائما بوجه عام، مع تساقط السحب على مناطق متفرقة من الإمارات، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للأتربة وتؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

وفى رأس الخيمة، سجل المركز الوطنى للأرصاد تساقط أمطار قوية، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو توثق للأجواء الممطرة في منطقة "شعم" وجبل جيس.