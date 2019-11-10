صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

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مساعدة المرضى
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، حيث أكدت الداخلية إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
مساعدة كبار السن
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